Puglia, tragedia nella notte: una donna annega in piscina

TARANTO – Tragedia nella notte a Crispiano dove una donna di 53 anni è annegata nella piscina della villa dove abitava. Soccorsa dal 118 la 53enne è stata a lungo rianimata sul posto e dopo la ripresa dell’attività cardiaca è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è morta poco dopo.

Non è chiara la dinamica dell’incidente avvenuto intorno alle 2,30.

Quando l’ambulanza è arrivata sul posto la donna era ancora in acqua e non respirava e per portarla all’asciutto i sanitari si sono dovuti tuffare. Con lei c’era il marito ed altre persone. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Crispiano e del comando provinciale di Taranto. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma, certa l’autopsia. Lo riporta quotidianodipuglia.it.