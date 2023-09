Foggia, 13 Settembre 2023 – Nel 2022 il documentario One Day One Day (prodotto da A THING BY e Will Media) ha raccontato alcune delle storie dei braccianti di Borgo Mezzanone, dove sorge la baraccopoli più grande d’Italia.

Distribuito prima nelle scuole e poi nei cinema, il documentario ha vinto il Premio Cipputi della Cineteca di Bologna. A un anno di distanza dall’uscita del film, apre a Borgo Mezzanone (FG) una scuola d’italiano per i suoi protagonisti. Si chiama “Scuola Fatoma” in onore di uno dei ragazzi presenti nel documentario, Tomas (in ghanese Fatoma). Durante le riprese del documentario Tomas stava cercando di imparare a leggere e scrivere in italiano nella speranza di integrarsi più velocemente.

“La vita è capirsi. L’amore è capirsi. Se non ci capiamo non potremo mai amarci”, racconta Tomas nel documentario. Il 6 agosto 2022, Tomas è rimasto ucciso in un incidente stradale mentre tornava a casa dal lavoro in bicicletta. La sua storia e il suo impegno hanno ispirato la fondazione dell’Associazione Fatoma Yaiw ETS.

“La morte di Tomas ci ha fatto capire che non potevamo più aspettare che il nostro film da solo cambiasse qualcosa” racconta il presidente dell’Associazione, Giacomo Ostini. La scuola si trova all’interno del presidio di Borgo Mezzanone della CGIL.

“La camera del lavoro di Borgo Mezzanone è uno spazio aperto a tutti i cittadini a prescindere dalla nazionalità e dal luogo di provenienza” dichiara Magdalena Jarczak della segreteria provinciale della CGIL di Foggia.

Grazie all’esperienza delle insegnanti, Antonella e Irma, e il sostegno di Will Media (co-produttore del film) la scuola offrirà ai ragazzi un corso di alfabetizzazione e uno di apprendimento dei fondamenti della lingua italiana.

Per sostenere il progetto è possibile contribuire visitando il sito dell’Associazione https://scuolafatoma.it/

