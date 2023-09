Taranto, Iacovone indisponibile: chiesto rinvio della partita con il Messina

FOGGIA – Lo Iacovone resta ancora indisponibile. E mentre la polizia continua a indagare in merito all’incendio scoppiato nella curva sud dello stadio al termine del match contro il Foggia, con un comunicato il Taranto ha chiesto il rinvio della partita con il Messina.

Taranto, chiesto il rinvio della gara con il Messina: il comunicato

Il Taranto ha chiesto il rinvio della partita con il Messina, valida per la terza giornata del girone C di Serie C. Il comunicato del club: “Vista l’indisponibilità dello stadio Erasmo Iacovone per la gara con il Messina in programma il 18 settembre, secondo la comunicazione Protocollo N.0215741/2023 del 13/09/2023 giunta dal comune di Taranto, la società Taranto Football Club 1927 comunica di aver inoltrato alla Lega Pro la richiesta di rinvio della suddetta gara a data da destinarsi”.

Nelle scorse ore anche le parole dell’assessore comunale Ciraci avevano disegnato la prospettiva del rinvio. “Ritengo di poter escludere che i rossoblù possano giocare in casa il prossimo incontro” ha infatti sostenuto Ciraci ad Antenna Sud. Così è arrivato anche il comunicato del Taranto. La società, a causa dell’indisponibilità dello Iacovone, ha chiesto il rinvio del match contro il Messina a data da destinarsi. Lo riporta lacasadic.com.