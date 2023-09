Un addio commovente: la lettera di Francesco Pio Martella a Michelina

Riceviamo e pubblichiamo

Gargano – Michelina era una donna di fede, di tradizione, di valori. Era madre di un figlio che aveva perso troppo presto, e che le aveva spezzato il cuore. Era amica del Cav. Francesco Pio Martella, che le ha scritto una lettera commovente per salutarla e ringraziarla per tutto quello che ha condiviso con lui.

“Così mi piace ricordare la tua grande persona , madre di un figlio salito al cielo troppo presto. E Tu Donna come Maria , hai sofferto sotto la croce la perdita di un figlio e piano piano ti sei spenta per essa.

Tanti sono i ricordi che mi legano a te pieni di profumi d’altri tempi , dal sentirti cantare mentre stendevi i panni dal balcone in via colombo e tuoi aneddoti della gioventù orami passata.Sono stati i pomeriggi passati tra i banchi della chiesa Madre con te Michelina , tra un rosario e una preghiera popolare e tra le tante mi piacere ricordare il “Verbo di Dio” che recitavi con tanta gioia esortandomi a impararla quanto prima per salvare la mia anima dai peccati mondani.

Vèrbe sacce e vvèrbe déiche, vèrbe fu nòstro Signàure, che jè mmise mbassiàune che nna cràuce jèrte e bbèlle, nu vracce ngiäile e nn’àvete ndèrre; e jèrrìmme e ttruarrimme a lla valle Ggiasaffatte, truarrimme a ssan Giuwanne che nu libbre d’àure mmane, che leggiäive e cche screväive, che deciäive: Peccatàure e ppeccatrice, chi sape u wèrbe de Ddéie, che ce u decèsse, chi nn’o sape che ce u facèsse mbarà: chi nò nge u wò mbarà, còrda mbòsse, spina granate e mmazzate de fèrre jinde a cape!

Mancheranno tante cose della tua persona mancherà il tuo tramandarmi le tradizioni e i valori morali della fede trasmessa sin dai primi giorni della tua vita.

Ed ora “Mclin” come dicevi tu “ u paravis je na bella caus c va c rpus” riposa in pace e “stepece nu bell post alla saup”.

Sono certo che S.Elia ti aspetta e questa volta reciterà con te la bella preghiera che ogni undici luglio mi dicevi di pregare. Il tuo dolce ricordo vivrà in noi.

Cav. Francesco Pio Martella