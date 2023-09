Venezia dice sì a ticket d’accesso in città, si parte nel 2024

Questa volta è ufficiale: a partire dalla primavera del 2024, i turisti che desiderano visitare Venezia senza sorprese dovranno acquistare un “biglietto”.

Inoltre, sarà necessario registrarsi su una specifica piattaforma online, il che equivarrà a una prenotazione del viaggio, anche se si tratta di una breve visita “mordi e fuggi”.

Naturalmente, saranno esentati da questa regola gli ospiti che alloggeranno in hotel nella città, i quali sono già registrati e hanno pagato una tassa di soggiorno in hotel.

Questa norma era stata prevista dalla legge di bilancio del 2019, che aveva dato al Comune l’autorità per introdurla. L’idea di questo contributo d’accesso si era ispirata alle “tasse di sbarco” applicate in alcune piccole isole italiane. La fase sperimentale di questa nuova regolamentazione potrebbe iniziare da aprile o maggio del 2024 e si concentrerà principalmente sui periodi di maggiore affluenza turistica, come i ponti primaverili e i fine settimana estivi, che durano circa trenta giorni in totale. Saranno esclusi da questa regola, insieme ai residenti veneziani, anche le categorie di persone che, per lavoro o studio, devono attraversare quotidianamente il Ponte della Libertà per entrare in città.

Anche se saranno esentati dal pagamento, tutti i residenti in Veneto che non abitano a Venezia dovranno comunque effettuare una prenotazione sulla piattaforma online. La procedura di registrazione sarà completamente digitale e facile da seguire.

Il Comune presenterà il portale nelle prossime settimane, dove le prenotazioni e i pagamenti potranno essere effettuati per le categorie interessate.

Una volta completata la registrazione, si riceverà un QR code, il quale fungerà da pass per la visita e dovrà essere presentato durante i controlli. Coloro che verranno trovati senza un QR code saranno soggetti a multe, che partiranno da 50 euro e potrebbero aumentare.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è scoraggiare l’afflusso indiscriminato di turisti, specialmente durante i periodi di punta come Ferragosto e Capodanno, quando Venezia è già affollata.

La delibera di Giunta che ha stabilito questo regolamento è stata approvata in Consiglio municipale con 24 voti favorevoli, 12 contrari e nessuna astensione.

La seduta è stata intensa, durando oltre 5 ore, con contestazioni e dissenso da parte dei cittadini e dei partiti di minoranza. Inizialmente, secondo le stime del Comune, questo “biglietto” potrebbe non generare profitti e potrebbe addirittura coprire solo parzialmente le spese. Uno dei punti controversi è che il provvedimento non stabilisce un limite al numero di visitatori che possono accedere alla città lagunare. Si vedrà nei prossimi giorni se questa mossa convincerà l’UNESCO, che si sta riunendo a Riad, a non inserire Venezia nella lista dei siti mondiali a rischio.

Lo riporta l’Ansa.