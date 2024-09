Accusato di estorsione, danneggiamento e maltrattamenti, assolto giovane di Torremaggiore: “Il fatto non sussiste”

Accusato di estorsione, danneggiamento e maltrattamenti, giovane assolto: “Il fatto non sussiste”.

Il Pubblico Ministero aveva chiesto la condanna dell’imputato alla pena di 3 anni di reclusione per quattro capi d’imputazione. Èstato sottoposto anchealla misura cautelare della custodia in carcere per circa 7 mesi.

Assolto perché il fatto non sussiste da cinque capi d’accusa eper la particolare tenuità del fatto dall’ultimo capo d’imputazione.Questa la decisione emessa ieri dal Tribunale di Foggia in composizione collegiale, presieduto dal dott. Antonio Diella, che ha assolto un ragazzo di Torremaggiore(FG), M.D.A., classe 1991, dalle gravi e numerose accuse di estorsione, consumata e tentata, danneggiamento aggravato e maltrattamenti in famiglia.

Il Pubblico Ministero, all’esito della lunga requisitoria, aveva chiesto la condanna dell’imputato alla pena di anni tre di reclusione per quattro capi d’imputazione.

L’imputato, difeso dall’Avv. Roberto de Rossi, si è sempre dichiarato innocente e fu anche sottoposto, per oltre sette mesi, alla misura cautelare della custodia in carcere.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.

L’avv. Roberto de Rossi ha espresso soddisfazione per l’esito assolutorio del suo assistito: “Sono ovviamente moltosoddisfatto dell’assoluzione del mio assistito. Le sue lacrime di gioia e il suo lungo abbraccio dopo la lettura del dispositivo valgono più di mille parole. Sin dal primo colloquio avuto in carcere, sono sempre stato convinto della sua innocenza e questa sentenza gli restituisce dignità”.