L’allerta gialla per rischio idrogeologico, vento e temporali emanata ieri, ha confermato le previsioni della vigilia.

Ad avere la peggio è stata San Nicandro Garganico, colpita, nelle prime ore del pomeriggio di oggi 13 settembre, da una violenta bomba d’acqua, che ha provocato danni ingenti alla circolazione stradale ma soprattutto alle aziende agricole del territorio.

Allagamenti, detriti ed esondazioni dei canali il bilancio dell’acquazzone.

Il sindaco Matteo Vocale, sui social, ha lanciato l’allarme di evitare spostamenti se non sono urgenti: “Sono in corso precipitazioni eccezionali su buona parte del territorio comunale, con numerosi allagamenti e situazioni di criticità. Stiamo monitorando la situazione e valutando l’attivazione del Centro Operativo Comunale. Per ogni emergenza è attivo il numero della Protezione Civile comunale 0882 471215 oppure è possibile chiamare direttamente il 112/115 per chiedere l’intervento dei soccorsi o dei Vigili del Fuoco”.

Lo riporta foggiatoday.it.