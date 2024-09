Donna muore dopo un’operazione al seno. Sono 2 gli indagati

La Procura di Treviso ha aperto un’inchiesta sulla morte, dopo un intervento estetico al seno, di una donna di 50 anni, Helen Comin. La paziente è deceduta tre giorni fa all’ospedale di Castelfranco Veneto, per le probabili conseguenze di un intervento di chirurgia plastica eseguito in una clinica privata sempre a Castelfranco.

Il decesso, scrive la Tribuna di Treviso, sarebbero dopo un arresto cardiocircolatorio.

Per la morte della donna sono indagati il titolare della struttura privata ed il medico anestesista, entrambi attivi nell’esecuzione dell’intervento. Per le prossime ore è atteso l’esito dell’autopsia.

Dopo l’evento imprevisto, la donna, che aveva quattro figli, era stata trasferita al locale ospedale dove aveva trascorso cinque giorni nel reparto di rianimazione in stato di coma.

Helen Comin, si è appreso, si era già sottoposta in precedenza ad un’operazione estetica al seno. L’intervento della scorsa settimana era stato programmato per la sostituzione di una protesi. Il malore che ha compromesso la funzionalità cardiocircolatoria, secondo una prima ricostruzione, sarebbe sopraggiunto nella fase post operatoria, pare in assenza di complicazioni nella procedura chirurgica.

L’esame autoptico, già affidato, dovrà rilevare eventuali rapporti di causa-effetto tra l’operazione e l’arresto cardiaco sopraggiunto al termine dell’intervento.

