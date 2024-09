Foggia. Gestione partecipate. Il centrodestra accusa l’amministrazione Episcopo: “Inefficienza e favoritismo”

Foggia: Critiche alla gestione delle partecipate. Il centrodestra accusa l’amministrazione Episcopo di inefficienza e favoritismo

A un anno dall’insediamento della sindaca Maria Episcopo, il bilancio dell’amministrazione di centrosinistra è aspramente criticato dai consiglieri comunali di centrodestra. Al centro del dibattito, la gestione delle aziende partecipate del Comune, ritenuta inefficiente e caratterizzata da nomine politiche che, secondo l’opposizione, mancano di competenze specifiche e si rivelano più un atto di compensazione elettorale che una necessità per il buon funzionamento della macchina amministrativa.

In un comunicato congiunto, firmato dai consiglieri Claudio Amorese, Maurizio Accettulli, Concetta Soragnese, Raffaele Di Mauro, Franco Nunziante, Marco Pellegrino, Pasquale Rignanese e Gino Fusco, il centrodestra foggiano accusa la giunta Episcopo di aver tradito i propri proclami, non riuscendo a portare avanti una gestione efficiente delle partecipate, e soprattutto di aver moltiplicato i posti nei Consigli di Amministrazione (CdA) delle aziende comunali senza alcuna giustificazione valida.

Nomine eccessive e criteri poco chiari

L’accusa principale è quella di aver ampliato in modo spropositato il numero dei componenti nei CdA delle partecipate. Secondo il comunicato, la sindaca avrebbe nominato molte persone non in base alle competenze, ma per soddisfare le richieste elettorali dei partiti di maggioranza. Si tratta, secondo i consiglieri di opposizione, di una pratica che riporta a metodi ormai superati e spesso criticati, come quelli descritti nel cosiddetto “manuale Cencelli”, che impone una spartizione delle cariche basata su equilibri politici più che sulle reali necessità amministrative.

Particolarmente grave è la denuncia del mancato rispetto del Testo Unico degli Enti Locali, che prevede che le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune all’interno delle partecipate vengano approvate dal Consiglio Comunale. Secondo i firmatari del comunicato, la sindaca Episcopo ha proceduto con le nomine senza un mandato chiaro da parte del Consiglio, violando così una delle regole fondamentali di trasparenza e legalità. Inoltre, la scelta di aumentare il numero dei membri nei CdA, giustificata dalla sindaca con la necessità di far fronte a presunti problemi organizzativi, viene bollata dall’opposizione come “pretestuosa”, non avendo basi concrete in termini di efficienza o contenimento dei costi.

Un declino nei servizi pubblici

Oltre alle nomine nei CdA, il centrodestra foggiano denuncia il peggioramento dei servizi offerti dalle partecipate comunali, che incidono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini. Uno dei settori più colpiti sarebbe la raccolta rifiuti, il cui servizio è definito “in affanno”. Nonostante l’aumento della TARI, molti cassonetti risultano mal funzionanti o rotti, e in alcune aree della città non sono state ancora completate le “isole ecologiche”. A ciò si aggiungono i problemi legati alla gestione di ATAF, l’azienda di trasporto pubblico locale. Nonostante l’acquisizione di nuovi mezzi, ereditati dall’amministrazione precedente, il servizio rimane carente e mal organizzato, con molti autobus che non riescono a rispettare la copertura delle linee urbane, mettendo in difficoltà i lavoratori, in particolare gli ex part-time e coloro che non sono considerati idonei per il servizio.

Anche la situazione di AMGAS, l’azienda che gestisce il servizio di distribuzione del gas, è al centro delle critiche. L’opposizione lamenta una riorganizzazione caotica che ha portato alla destrutturazione delle risorse umane, con l’affidamento di incarichi e consulenze esterne, giudicate come uno spreco di denaro pubblico. Emblematico è il caso di tre operai a tempo determinato il cui contratto non è stato rinnovato, nonostante l’investimento formativo già effettuato. Questa situazione ha lasciato scoperti alcuni settori fondamentali del servizio, sollevando dubbi sulla possibilità che AMGAS possa essere privatizzata in futuro, seguendo lo stesso percorso già intrapreso da AMGAS BLU per il settore vendite, avallato anch’esso da un’amministrazione di centrosinistra.

Le conseguenze politiche

Le accuse mosse dall’opposizione evidenziano, secondo i consiglieri firmatari, una completa inversione di marcia da parte della sindaca Episcopo, rispetto ai tanti proclami di inizio mandato, quando aveva parlato di “incarichi di alto profilo” per la gestione delle partecipate. Le nomine recenti, però, smentiscono questo approccio: la maggior parte delle persone scelte non ha le competenze necessarie per ricoprire i ruoli a cui sono stati assegnati, contravvenendo persino al regolamento approvato dai Commissari, che richiede specifici titoli ed esperienze.

Dietro queste nomine, secondo il centrodestra, si celerebbe un tentativo della sindaca di mantenere gli equilibri tra i partiti di maggioranza, che avrebbero fatto pressioni per ottenere incarichi, in cambio del supporto politico. Una scelta che, agli occhi dell’opposizione, rappresenta il tradimento delle promesse elettorali e il sintomo di un’amministrazione ormai paralizzata da logiche di spartizione, incapace di agire in modo autonomo e trasparente.

Conclusione

Il centrodestra foggiano chiude il suo comunicato chiedendo alla sindaca di passare finalmente all’azione. “Il tempo del ‘ci siamo appena insediati’ è finito da un anno!” sottolineano i consiglieri. Le promesse fatte in campagna elettorale devono essere tradotte in atti concreti, per il bene della città e dei suoi cittadini. Se ciò non avverrà, secondo l’opposizione, l’attuale amministrazione sarà ricordata soltanto per i suoi proclami vuoti e per la sua incapacità di risolvere i problemi che affliggono Foggia.