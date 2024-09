FOGGIA – L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Foggia, in collaborazione con l’Arcidiocesi Foggia-Bovino, AMIU Puglia e ANCI-COREVE, ha organizzato le ‘Vetriadi 2024 – I Giochi Olimpici del Vetro’, un’iniziativa rientrante nella campagna di comunicazione mirata a sensibilizzare la nostra comunità sull’importanza del corretto riciclo del vetro in particolare, e in generale delle materie che possono determinare un ciclo virtuoso all’insegna del riutilizzo e della sostenibilità.

Grande attenzione e importanza è stata riservata al mondo della scuola, e saranno numerosi infatti gli alunni (prevalentemente di età compresa tra i 7 e 12 anni) e i docenti che sabato 21 settembre dalle ore 17 saranno impegnati in una serie di giochi educativi senza però perdere la dimensione ludica, nell’elegante cornice di piazza Umberto Giordano. Testimonial il nostro concittadino Giovanni Muciaccia, che attraverso la conduzione della popolare trasmissione televisiva Art Attak è stato un divulgatore prezioso e divertente e l’apripista di un approccio culturale innovativo sul riutilizzo e la sostenibilità ambientale.

Per un incontro diretto con il conduttore e per partecipare alle Vetriadi, è necessario iscriversi attraverso la piattaforma Eventbrite. L’obiettivo è fornire un’esperienza formativa che sia al contempo educativa e stimolante, per incentivare i giovani cittadini a diventare protagonisti attivi nella conservazione ambientale.

“Confidiamo in una grande e attenta partecipazione delle ragazze e dei ragazzi, per invertire un trend che ci vede agli ultimi posti delle classifiche nazionali in questo ambito così delicato e perché il loro entusiasmo è e sarà contagioso” le parole dell’assessora all’Ambiente Lucia Aprile. “Un fenomeno che è già in atto dall’insediamento dell’attuale amministrazione, a conferma che la direzione intrapresa è quella giusta” conclude.

“Amiu Puglia sostiene con impegno le campagne di sensibilizzazione dedicate alla raccolta differenziata, un tema che mi sta particolarmente a cuore e che è di primaria importanza per tutti noi. Credo poi, da mamma e da ambientalista convinta, che coinvolgere i bambini sia un elemento ancora più significativo perché è proprio su loro che dobbiamo concentrare le nostre massime attenzioni. Rappresentano il futuro, è nostro dovere farne cittadini attenti e soprattutto consapevoli della necessità di tutelare l’ambiente: sono spesso più attenti degli adulti e credo molto nella loro capacità di trasferire alle famiglie le buone abitudini per la corretta gestione dei rifiuti” sostiene Antonella Lomoro, presidente Amiu Puglia.