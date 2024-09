“Leggere Manfredonia”. Prencipe: “Valorizziamo la cultura e l patrimonio culturale della città”

Il Chiostro di Palazzo San Domenico sarà la splendida cornice della IV edizione di “Leggere Manfredonia”, un evento culturale di rilievo che si terrà venerdì 13 e sabato 14 settembre 2024.

Con immenso entusiasmo, si annuncia questa manifestazione, promossa e organizzata da Antonio Prencipe, presidente dell’Associazione Città Protagonista A.P.S., e Francesca Troiano, presidente dell’Associazione Generazione Europa. L’evento che gode del patrocinio del Comune di Manfredonia e della Provincia di Foggia vedrà come media partner il quotidiano l’Attacco, Andrea Pacilli Editore e StatoQuotidiano.it.

Il progetto, animato da un rinnovato spirito di coinvolgimento comunitario, si propone di offrire due giornate ricche di presentazioni di libri, dialoghi, e confronti su temi di grande attualità per il futuro del territorio come l’economia sociale, la partecipazione attiva ai sogni giovanili, l’amore in tutte le sue varie sfumature, grazie agli interventi di illustri ospiti quali Pietro Paciello, direttore de L’Attacco, la prof.ssa Barbara Cafarelli, l’economista Nicola Di Bari, Federico Massimo Ceschin, Tommaso Rinaldi, Antonella Sotira, Massimo Bomba, Amilcare Spinapolice, il filosofo Michele Illiceto e il gruppo di lettura di Barbara Prencipe.

Il Chiostro del Comune di Manfredonia si trasformerà nel cuore pulsante della manifestazione, offrendo un luogo di incontro e di scambio culturale. “Leggere Manfredonia” si configura come una vera e propria festa del libro e del libero pensiero, offrendo un’opportunità unica per riflettere e confrontarsi. Queste giornate segnano l’inizio di un lungo percorso di crescita culturale e sociale per la città, rafforzando il legame tra i cittadini e promuovendo la partecipazione attiva alla vita pubblica.

“Leggere Manfredonia è un evento culturale nato nel 2012 con la sua prima edizione – ci tiene a precisare Antonio Prencipe, presidente dell’Associazione “Città Protagonista” – Dopo una pausa di alcuni anni, l’evento è stato ripreso quest’anno con grande entusiasmo dall’associazione di cui sono presidente e dall’Associazione Culturale “Generazione Europa” presieduta da Francesca Troiano. Questa quarta edizione si presenta particolarmente ricca e variegata, offrendo alla comunità un programma di contenuti ampliato e diversificato. Si parlerà di libri, si dibatterà su vari argomenti letterari e si leggeranno brani selezionati di cui il tema centrale sarà l’amore, descritto, scritto ed esplorato attraverso diverse opere letterarie. L’obiettivo è non solo di intrattenere, ma anche di stimolare la partecipazione attiva e la condivisione di idee tra i partecipanti. Venerdì 13 e sabato 14 settembre, la città sarà animata da una serie di attività dedicate ai libri e alla lettura. Vi aspettiamo”. Il professor Antonio Prencipe inoltre informa, in conclusione, che le tematiche trattate riguarderanno non solo la lettura, ma anche “il patrimonio culturale della nostra città, spesso dimenticato, ma di grande importanza storica”.

Perché partecipare all’evento Leggere Manfredonia? “La risposta è una: la lettura deve diventare il fulcro del dibattito intergenerazionale per farci riappropriare della cosa pubblica e per promuovere la partecipazione attiva a tematiche importanti per il benessere della comunità, come quelle che tratteremo durante l’evento di promozione culturale” – afferma Francesca Troiano, presidente dall’Associazione Culturale “Generazione Europa”.

La due giorni di lettura sarà moderata dall’insegnante Stefania Consiglia Troiano, collaboratrice di Stato Quotidiano e di diverse testate giornalistiche.

“Vorrei che tutti leggessero. Non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo” diceva per l’appunto Gianni Rodari, sottolineando l’importanza della lettura come un potente strumento di emancipazione, capace di liberare la mente e lo spirito, rendendoci meno vulnerabili alle influenze esterne e permettendo a ciascuno di noi di diventare artefice del proprio destino e di vivere una vita autenticamente libera.

Siete tutti invitati! Non potete mancare assolutamente. Sarà un’occasione imperdibile per scoprire storie affascinanti, incontrare appassionati come voi e vivere un’esperienza che vi ispirerà.