Manfredonia. L’amministrazione comunale annuncia con soddisfazione che giovedì 12 settembre 2024 gli asili nido comunali di Manfredonia hanno ufficialmente riaperto per il nuovo anno educativo. “Un ringraziamento speciale va agli uffici dei Servizi Sociali, che con grande dedizione hanno lavorato senza sosta per garantire una riapertura rapida ed efficiente, e alla Cooperativa Sociale ‘Raggio di Sole’, sempre pronta a rispondere con professionalità e cura alle necessità delle strutture e delle famiglie,” ha commentato l’assessora al Welfare e alla Cultura, Maria Teresa Valente.

Una ripartenza assolutamente nei tempi, di cui l’assessora si è fatta promotrice, per evitare i disagi alle famiglie registrati negli anni passati.

Gli asili di Via Daunia e Via Florio, storici punti di eccellenza per la città, continueranno ad offrire un ambiente sicuro, accogliente e stimolante per i bambini. I recenti interventi strutturali, coordinati dall’assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Schiavone, hanno contribuito a rendere queste strutture più confortevoli, dimostrando un’attenzione costante verso il benessere dei piccoli utenti.

In totale, gli asili nido comunali ospiteranno 75 bambini, distribuiti tra le sedi di Via Daunia e Via Florio. Il servizio si conferma un punto di riferimento per la città, offrendo alle famiglie un’assistenza educativa di qualità e rafforzando il ruolo cruciale che i servizi per l’infanzia rivestono nel tessuto sociale di Manfredonia.

L’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno verso il benessere delle nuove generazioni e annuncia che, grazie ai fondi del PNRR, sono già in fase di progettazione due nuovi asili nido. I lavori per queste nuove strutture dovrebbero partire il prossimo anno, ampliando ulteriormente l’offerta educativa della città e confermando Manfredonia come un esempio virtuoso nel settore dei servizi per l’infanzia.