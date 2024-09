Manfredonia, 13 settembre 2024 – Il tema della manutenzione stradale e del decoro urbano torna al centro del dibattito comunale grazie all’intervento del Capogruppo Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Marasco. In una lettera inviata alle autorità locali, tra cui il Sindaco di Manfredonia e il Prefetto di Foggia, Marasco ha espresso preoccupazione per lo stato di degrado delle strade cittadine e periferiche, sollecitando un’azione immediata e concreta.

Secondo quanto riportato dal Consigliere, da inizio mandato l’amministrazione ha fatto ben poco per migliorare la condizione delle strade di Manfredonia, nonostante le ripetute segnalazioni da parte della cittadinanza. A fronte di “qualche rattoppo” isolato, Marasco denuncia la scarsità dei fondi investiti nella manutenzione stradale e la mancata pianificazione di interventi strutturati nel tempo. Una problematica che si riflette non solo sull’immagine della città, ma anche sulla sicurezza di pedoni e automobilisti, quotidianamente esposti ai rischi derivanti da buche e voragini su strade e marciapiedi.

Nella sua missiva, Marasco solleva una proposta interessante: analogamente a quanto avviene per i veicoli, soggetti a revisione obbligatoria ogni due anni, anche le strade cittadine dovrebbero essere sottoposte a una revisione periodica almeno biennale, come previsto dal Codice della Strada. Questa misura permetterebbe di garantire una manutenzione costante e di ridurre i rischi connessi alle cattive condizioni del manto stradale.

Attraverso un’interrogazione rivolta al Sindaco e all’Assessore competente, Marasco chiede chiarimenti su tre punti fondamentali:

Se l’amministrazione è a conoscenza dello stato di degrado delle strade e quali azioni concrete intende adottare per risolvere la situazione.

Quali siano le tempistiche previste per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Se esista un piano di monitoraggio e manutenzione regolare delle strade comunali.

Il Consigliere sottolinea l’importanza di ricevere risposte scritte entro i termini previsti dalla legge, esprimendo il desiderio di vedere azioni tangibili che vadano oltre le mere parole di ringraziamento per le segnalazioni dei cittadini.

Un ulteriore punto critico sollevato riguarda il ripristino del manto stradale a seguito dei lavori effettuati da aziende come Enel, AQP e quelle incaricate per l’installazione della fibra ottica. Nonostante i solleciti dell’amministrazione comunale per garantire la risistemazione delle aree interessate dagli interventi, Marasco si chiede chi debba farsi carico della manutenzione delle strade non coinvolte da tali lavori. Un quesito cruciale, soprattutto in caso di danni a persone o cose, per il quale il Consigliere chiede una risposta chiara e precisa.

Con questa lettera, Giuseppe Marasco riafferma la sua posizione in difesa della sicurezza e del decoro urbano di Manfredonia, sollecitando un’azione immediata da parte dell’amministrazione comunale. La sua proposta di una revisione periodica delle strade e l’insistenza su una maggiore attenzione alle segnalazioni dei cittadini rappresentano un appello forte e deciso affinché le strade della città tornino ad essere sicure e percorribili per tutti.

Il Consigliere Comunale attende ora risposte concrete dalle autorità competenti, nella speranza di vedere un vero e proprio piano di manutenzione stradale prendere forma nei prossimi mesi.