Potenziamento del Trasporto Urbano a Manfredonia

L’amministrazione comunale ha lavorato fin dall’inizio del suo insediamento per potenziare il trasporto pubblico locale, classificato come “servizio minimo” dalla regione Puglia, nella nuova zona residenziale dei comparti. Nella nostra città il servizio in questione registra dei dati soddisfacenti ed intercetta quasi tutte le necessità di spostamento della comunità residente anche in considerazione della notevole estensione dell’area urbana di Manfredonia.