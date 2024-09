È stato aperto il cantiere stradale di Anas per il rifacimento del tratto della tangenziale in direzione Bari che va dal chilometro 703+900 al chilometro 714+800. Per tale ragione, è temporaneamente obbligatorio entrare nel centro abitato utilizzando lo svincolo Cerignola centro e rientrare sulla statale 16 dallo svincolo Cerignola corso Scuola Agraria.