70° anniversario della posa della prima pietra della Chiesa di San Michele, Manfredonia

Signore e signori, benvenuti in questo luogo carico di storia, fede e devozione.

Questa sera ci ritroviamo davanti alla Chiesa di San Michele Arcangelo per celebrare un anniversario importante: 70 anni dalla posa della prima pietra, avvenuta il 13 settembre 1955. Settant’anni di preghiere, di speranze, di mani intrecciate e cuori rivolti al cielo. Settant’anni durante i quali questa chiesa è diventata casa, rifugio, punto di riferimento per la comunità di Manfredonia.

Per onorare questo momento speciale, la facciata stessa del nostro amato tempio si trasforma in una tela di luce e memoria. Attraverso il video mapping che tra poco vedrete, ripercorreremo simbolicamente la storia di questo luogo sacro e la presenza potente e protettrice di San Michele Arcangelo, patrono e guida.

Lasciate che le immagini vi parlino. Che la luce racconti ciò che le pietre custodiscono da decenni. Un viaggio tra passato e presente, tra terra e cielo, dove ogni dettaglio illumina la forza della fede e l’orgoglio di una comunità che non dimentica le sue radici.

Buona visione.