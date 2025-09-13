Edizione n° 5823

TRABUCCHI // Sbagliato trasformare i trabucchi in ristoranti. Matteo Silvestri: «Sono beni sacri, vanno protetti»
13 Settembre 2025 - ore  13:09

SAN MARCO IN LAMIS // Incidente sulla Statale 272 a San Marco in Lamis, morto 45enne ricoverato a Casa Sollievo
13 Settembre 2025 - ore  13:16

Accordo raggiunto tra la maestra con OnlyFans e l'asilo: cessato il rapporto di lavoro

MAESTRA Accordo raggiunto tra la maestra con OnlyFans e l’asilo: cessato il rapporto di lavoro

Dopo sospensione e licenziamento, la docente si congeda volontariamente; la scuola non ha mai messo in discussione la qualità del suo operato

Redazione
13 Settembre 2025
Venezia, 12 settembre 2025 – È stato raggiunto un accordo tra Elena Maraga, maestra ventinovenne di un asilo nido paritario cattolico della provincia di Treviso, e la scuola che nei mesi scorsi l’aveva sospesa e successivamente licenziata. L’intesa sancisce la cessazione del rapporto di lavoro, con decorrenza retroattiva ad aprile.

La maestra, in servizio con contratto a tempo indeterminato da cinque anni, era finita al centro delle polemiche per la sua attività su OnlyFans, considerata in contrasto con l’ispirazione cattolica che orienta la missione educativa dell’istituto.

Il legale dell’ente scolastico ha sottolineato che la struttura non ha mai rilasciato commenti sul merito dell’insegnamento della docente, né intende mettere in discussione il contributo da lei offerto in ambito educativo.

Da parte sua, Maraga ha ribadito di non aver mai fatto mancare nulla ai bambini e alla comunità scolastica durante il suo lavoro.

Lo riporta l’ANSA.

