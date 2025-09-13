Edizione n° 5824

MANFREDONIA // “Emozioni” per il 70° Anniversario della posa della prima pietra della Parrocchia San Michele Arcangelo
14 Settembre 2025 - ore  16:05

FERROVIA // Quartiere Ferrovia: i portici di via Piave tra graffiti e degrado, cittadini: “Intervenire”
14 Settembre 2025 - ore  14:41

Home // Cronaca // Altre carcasse ritrovate nel torrente Cervaro: emergenza ambientale nella zona Fandetta di Foggia

FOGGIA Altre carcasse ritrovate nel torrente Cervaro: emergenza ambientale nella zona Fandetta di Foggia

Un ritrovamento che si aggiunge a una lunga serie e che evidenzia una vera e propria emergenza ambientale, con oltre venti veicoli rinvenuti soltanto nell’ultima settimana.

MARASCO, IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Foggia – Nuova scoperta preoccupante lungo il torrente Cervaro, in zona Fandetta, dove questa mattina la pattuglia di servizio dei volontari Ispettori Ambientali Territoriali Forestali Ittici Zoofili del Corpo Nazionale CIVILIS di Manfredonia, guidati dal comandante Giuseppe Marasco, ha individuato numerose carcasse di auto abbandonate.

Un ritrovamento che si aggiunge a una lunga serie e che evidenzia una vera e propria emergenza ambientale, con oltre venti veicoli rinvenuti soltanto nell’ultima settimana.

I rischi per l’ambiente e la comunità

Le carcasse di auto, spesso provenienti da furti e successivamente “cannibalizzate” per recuperarne pezzi riutilizzabili, rappresentano una minaccia concreta per il territorio:

Inquinamento del suolo e dell’acqua: oli esausti, carburanti, plastiche e metalli si degradano lentamente, rilasciando sostanze tossiche che contaminano il terreno e le acque del torrente.

Pericolo idraulico: le carcasse possono ostruire il flusso dell’acqua, aumentando il rischio di tracimazioni e allagamenti durante le piogge intense.

Danni all’agricoltura: molti agricoltori utilizzano l’acqua del Cervaro per l’irrigazione, con possibili conseguenze sulla qualità delle coltivazioni.

Impatto sulla biodiversità: gli inquinanti alterano l’equilibrio dell’ecosistema locale, mettendo a rischio flora e fauna.

Una situazione sempre più grave

Secondo quanto dichiarato dal comandante nazionale Giuseppe Marasco, il fenomeno è in continua crescita e rischia di compromettere in maniera irreversibile il fragile equilibrio ambientale della Capitanata.

Le autorità locali sono state allertate e si ipotizzano azioni congiunte per la rimozione dei veicoli e il contrasto al fenomeno criminale che alimenta questi abbandoni illegali.

