Assalto nella notte al bancomat di Ascoli Satriano: nel mirino l’istituto Bpm

ASCOLI SATRIANO (FG) – Paura nella notte ad Ascoli Satriano, dove un gruppo di malviventi ha preso di mira lo sportello bancomat della filiale della Banca Popolare di Milano (Bpm). L’assalto si è consumato nelle prime ore di oggi, quando i residenti della zona sono stati svegliati da un forte boato. Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero utilizzato un ordigno artigianale – verosimilmente una “marmotta” o un altro congegno esplosivo – per far saltare il bancomat.

Ancora da verificare, infatti, se i malviventi siano riusciti a portare via del denaro oppure se il colpo sia fallito. Le indagini sono in corso: le forze dell’ordine stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza e verificando eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti negli ultimi mesi in Capitanata, dove le bande specializzate negli assalti ai bancomat continuano a rappresentare una vera e propria emergenza per la sicurezza del territorio.

Intanto, l’area è stata delimitata da un nastro per consentire la messa in sicurezza dell’edificio e i tecnici sono al lavoro per valutare i danni.