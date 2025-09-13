Edizione n° 5822

BALLON D'ESSAI

POLITICA // Accordo sull’election day il 23-24 novembre, Foggia perde un consigliere a favore di Bari
12 Settembre 2025 - ore  11:25

CALEMBOUR

PRESIDENZA // Confindustria Puglia, Sergio Fontana lascia la presidenza
12 Settembre 2025 - ore  09:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Assalto nella notte al bancomat di Ascoli Satriano: nel mirino l’istituto Bpm

CRONACA Assalto nella notte al bancomat di Ascoli Satriano: nel mirino l’istituto Bpm

Le bande specializzate negli assalti ai bancomat continuano a rappresentare una vera e propria emergenza

Assalto nella notte al bancomat di Ascoli Satriano: nel mirino l’istituto Bpm

Assalto nella notte al bancomat di Ascoli Satriano: nel mirino l’istituto Bpm

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

ASCOLI SATRIANO (FG) – Paura nella notte ad Ascoli Satriano, dove un gruppo di malviventi ha preso di mira lo sportello bancomat della filiale della Banca Popolare di Milano (Bpm). L’assalto si è consumato nelle prime ore di oggi, quando i residenti della zona sono stati svegliati da un forte boato. Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero utilizzato un ordigno artigianale – verosimilmente una “marmotta” o un altro congegno esplosivo – per far saltare il bancomat.

Ancora da verificare, infatti, se i malviventi siano riusciti a portare via del denaro oppure se il colpo sia fallito. Le indagini sono in corso: le forze dell’ordine stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza e verificando eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti negli ultimi mesi in Capitanata, dove le bande specializzate negli assalti ai bancomat continuano a rappresentare una vera e propria emergenza per la sicurezza del territorio.

Intanto, l’area è stata delimitata da un nastro per consentire la messa in sicurezza dell’edificio e i tecnici sono al lavoro per valutare i danni. 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna volere l'impossibile, perché l'impossibile accada.” Eraclito

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.