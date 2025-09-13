Carta “Dedicata a Te” 2025: il Comune di Manfredonia avvia la fase di controllo dei beneficiari

Il Comune di Manfredonia ha avviato la fase di verifica dei nuclei familiari individuati dall’INPS come beneficiari della Carta “Dedicata a Te” 2025, la misura nazionale che prevede un contributo di 500 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Gli uffici comunali hanno già iniziato i controlli sui nominativi trasmessi dall’INPS. Al termine di questa fase, che si concluderà entro fine ottobre, sarà pubblicato sul sito istituzionale l’elenco ufficiale dei beneficiari, a seguito di un’ulteriore verifica finale prevista dall’Istituto.

La misura è destinata ai nuclei familiari con ISEE ordinario non superiore a 15.000 euro, a condizione che tutti i componenti siano iscritti all’anagrafe della popolazione residente. Non possono accedere al beneficio coloro che percepiscono altre forme di sostegno economico, come Reddito di Cittadinanza, Assegno di Inclusione, Carta Acquisti, NASpI, DIS-COLL o trattamenti di cassa integrazione. L’INPS ha selezionato i beneficiari dando priorità ai nuclei più numerosi, con particolare attenzione a quelli con figli minori, e, in caso di parità, all’ISEE più basso.

Le carte elettroniche prepagate, fornite da Poste Italiane, potranno essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari, con esclusione delle bevande alcoliche. I punti vendita convenzionati offriranno inoltre sconti aggiuntivi ai possessori della carta. La normativa stabilisce che la prima spesa vada effettuata entro il 16 dicembre 2025 e che l’importo venga utilizzato interamente entro il 28 febbraio 2026.

“Desidero rassicurare i cittadini di Manfredonia – afferma l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente – sul fatto che le verifiche vengono svolte con puntualità e che ogni famiglia avente diritto potrà accedere al beneficio senza rischi di esclusione. Gli uffici sono disponibili per fornire supporto e chiarimenti.”

“Questa misura rappresenta un aiuto concreto per tante famiglie in difficoltà – sottolinea il sindaco Domenico La Marca – e il nostro obiettivo è garantire che i fondi arrivino in modo semplice, trasparente e veloce. Invitiamo i cittadini a seguire gli aggiornamenti sul sito del Comune e a rivolgersi agli uffici per ogni necessità.”