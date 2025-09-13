Edizione n° 5823

Home // Santa Maradona Football Club // Cerignola applaude Cinanni: talento, determinazione e primi punti nella R7 Cup

CINANNI Cerignola applaude Cinanni: talento, determinazione e primi punti nella R7 Cup

Dopo una prima stagione segnata da sfide e cadute, il pilota ha conquistato il suo primo podio al Trofeo del Mediterraneo

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
13 Settembre 2025
Santa Maradona Football Club // Sport //

Nonostante la giovanissima età, Samuele Cinanni ha già dimostrato una passione innata e una determinazione fuori dal comune, qualità che lo accompagnano dal suo debutto ufficiale nel 2024.

Dopo una prima stagione segnata da sfide e cadute, il pilota ha conquistato il suo primo podio al Trofeo del Mediterraneo, confermando le sue doti in pista. Nel 2025 ha corso con il team Isernia Corse, guidato da Ivano Lancellotta, e con il numero 69 è riuscito a ottenere i primi punti in classifica generale.

Cinanni sottolinea come il motociclismo sia uno sport di squadra, un vero e proprio lavoro corale che richiede l’impegno di molte figure. In particolare, ha espresso profonda gratitudine ai suoi preparatori atletici, Domenico Colucci e Nico Cicolella, fondamentali per garantirgli una condizione fisica ottimale nelle gare più impegnative. Non sono mancati i ringraziamenti ai meccanici del team, per la loro competenza e dedizione, e al team manager Ivano Lancellotta, sempre pronto a trasmettergli fiducia e sostegno.

Il giovane pilota ha voluto riconoscere anche l’apporto determinante degli sponsor, in particolare Cerichem Biopharm s.r.l. e la Cooperativa “La Bella di Cerignola”, che ha omaggiato il team con i propri prodotti durante la Racing Night di Misano, promuovendo al contempo le eccellenze del territorio.

Per Samuele, però, il motociclismo non è soltanto una passione: è una direzione precisa. «Con duro lavoro e sacrificio – afferma – si possono raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Questo è solo l’inizio del mio percorso».

