Home // Cerignola // Cerignola, Maiuri dopo il ko nel derby: “Decisiva anche la direzione arbitrale”

CERIGNOLA Cerignola, Maiuri dopo il ko nel derby: “Decisiva anche la direzione arbitrale”

“Ci siamo complicati la vita da soli, ma c’è stata anche la mano dell’arbitro"

Audace Cerignola, Maiuri: “Partita aperta, la squadra è forte”

Vincenzo Maiuri - ph dilettanti puglia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Settembre 2025
Cerignola // Sport //

Sconfitta amara per l’Audace Cerignola, battuto 2-0 dal Monopoli nel derby di Serie C. Al termine della gara il tecnico gialloblù Vincenzo Maiuri ha analizzato così la prestazione della sua squadra in conferenza stampa:

“Ci siamo complicati la vita da soli, ma c’è stata anche la mano dell’arbitro. Vorrei rivedere l’entità dei falli che hanno portato alle espulsioni: in queste partite serve mantenere un metro uniforme. Accettiamo questa sconfitta, che deve aiutarci a crescere. Non cerco alibi: fino al nostro autogol il match era equilibrato e senza grandi occasioni”.

Maiuri ha sottolineato come la gara sia rimasta bloccata per oltre 40 minuti: “Era chiaro che servisse un episodio per sbloccarla, e purtroppo è arrivato a favore del Monopoli. La gestione arbitrale è stata rivedibile. I biancoverdi hanno meritato la vittoria, ma bisogna fare più attenzione nella distribuzione dei cartellini”.

Il tecnico ha infine invitato la squadra a reagire: “Prendiamo questa sconfitta come un’occasione per crescere. Dobbiamo guardarci dentro e capire dove potevamo fare meglio. Solo lavorando sui dettagli possiamo fare la differenza”.

fonte: tuttoc.com.

