Dalla Capitanata la spinta alla sanità pugliese: Piemontese lancia il maxi-pacchetto di riforme

Seduta straordinaria e agenda fitta per la Giunta regionale, che ieri ha approvato un pacchetto di provvedimenti destinati a ridisegnare l’organizzazione del sistema sanitario pugliese, tra prevenzione, assistenza territoriale e sostenibilità economica.

Dalla lotta al Papilloma Virus alle nuove regole per le case di cura private, passando per l’approvazione degli atti aziendali e il potenziamento della rete territoriale: una serie di interventi che l’assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, definisce “passaggi indispensabili per dare stabilità, trasparenza ed efficienza al sistema”.

Vaccini anti-HPV: una campagna “gentile” per i giovani

Tra i provvedimenti spicca il via libera agli indirizzi per rafforzare la prevenzione contro il Papilloma Virus umano. La Regione punta ad ampliare la copertura vaccinale nella fascia 11-25 anni con una campagna di comunicazione diffusa in scuole, università, studi medici e farmacie.

Un’azione definita dalla Consulta “spinta gentile” e non obbligatoria, che punta a garantire decisioni consapevoli, promuovendo la salute pubblica e contrastando le patologie HPV-correlate.

Governance: atti aziendali aggiornati dopo anni

Sono stati approvati anche gli atti aziendali della Asl Bt, della Asl Foggia, del Policlinico Riuniti di Foggia e dell’Irccs “Giovanni Paolo II”. Documenti fondamentali che ridefiniscono l’organizzazione di reparti, servizi e percorsi assistenziali.

“È un provvedimento che mancava da anni – sottolinea Piemontese – e che ci permette di uniformare i percorsi per i cittadini in tutta la Puglia”.

Case di cura e specialistica: nuova programmazione triennale

Sul fronte economico, la Giunta ha fissato il tetto di spesa 2025-2027 per case di cura private accreditate e specialistica ambulatoriale, con incrementi del 3,5% quest’anno e del 5% il prossimo. Tra le novità: stop al vincolo rigido dei dodicesimi e introduzione di regole più flessibili sulla mobilità sanitaria e sulla produzione mensile.

“Un passo avanti – ha commentato l’assessore Piemontese – che offre stabilità alle strutture e garantisce che le risorse aggiuntive vadano prioritariamente a emergenza-urgenza e abbattimento delle liste d’attesa”.

Nuove strutture e tavoli di lavoro

Non solo risorse: via libera al Protocollo d’Intesa per il Presidio Territoriale di Assistenza di Trani, pensato per rafforzare la presa in carico dei pazienti cronici e ridurre l’afflusso improprio in ospedale.

A Ceglie Messapica, invece, partono le disposizioni attuative per il nuovo Centro di Riabilitazione, struttura pubblica integrata nell’ASL Brindisi e collegata a un Protocollo con l’Università di Foggia per formazione e ricerca.

Sul versante trasfusionale, infine, la Giunta ha istituito un Tavolo tecnico che coordinerà la rete del sangue in tutta la regione, coinvolgendo medici, società scientifiche e associazioni di donatori.

A cura di Giovanna Tambo.