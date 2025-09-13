Edizione n° 5823

BALLON D'ESSAI

TRABUCCHI // Sbagliato trasformare i trabucchi in ristoranti. Matteo Silvestri: «Sono beni sacri, vanno protetti»
13 Settembre 2025 - ore  13:09

CALEMBOUR

SAN MARCO IN LAMIS // Incidente sulla Statale 272 a San Marco in Lamis, morto 45enne durante il ricovero a Casa Sollievo
13 Settembre 2025 - ore  13:16

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Dieci indagati per il crollo dell’insegna Generali sulla torre Hadid

GENERALI Dieci indagati per il crollo dell’insegna Generali sulla torre Hadid

Sono dieci le persone finite sotto inchiesta per il collasso dell’insegna di Generali avvenuto il 30 giugno scorso

Dieci indagati per il crollo dell'insegna Generali sulla torre Hadid

Dieci indagati per il crollo dell'insegna Generali sulla torre Hadid ph ansa

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Settembre 2025
Cronaca // L'inchiesta //

Milano, 12 settembre 2025 – Sono dieci le persone finite sotto inchiesta per il collasso dell’insegna di Generali avvenuto il 30 giugno scorso sulla torre Hadid di CityLife, uno dei simboli dello skyline milanese. L’accusa formulata dalla Procura è di crollo colposo.

Gli indagati comprendono progettisti, tecnici e rappresentanti delle aziende che hanno curato l’installazione e la manutenzione dell’insegna posizionata sul tetto dello “Storto”, il grattacielo progettato dall’archistar Zaha Hadid. L’edificio, alto 170 metri, insieme al “Dritto” di Arata Isozaki e al “Curvo” di Daniel Libeskind, rappresenta uno dei tre pilastri architettonici del quartiere CityLife.

Le indagini, coordinate dalle pm Francesca Celle e Maura Ripamonti, puntano a chiarire le cause del cedimento che ha destato grande preoccupazione, fortunatamente senza provocare feriti. La Procura ha già affidato a un gruppo di consulenti tecnici l’incarico di accertare eventuali errori di progettazione, difetti nei materiali o carenze nella manutenzione.

Lo riporta l’Ansa.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna volere l'impossibile, perché l'impossibile accada.” Eraclito

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.