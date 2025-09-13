Dieci indagati per il crollo dell'insegna Generali sulla torre Hadid

Milano, 12 settembre 2025 – Sono dieci le persone finite sotto inchiesta per il collasso dell’insegna di Generali avvenuto il 30 giugno scorso sulla torre Hadid di CityLife, uno dei simboli dello skyline milanese. L’accusa formulata dalla Procura è di crollo colposo.

Gli indagati comprendono progettisti, tecnici e rappresentanti delle aziende che hanno curato l’installazione e la manutenzione dell’insegna posizionata sul tetto dello “Storto”, il grattacielo progettato dall’archistar Zaha Hadid. L’edificio, alto 170 metri, insieme al “Dritto” di Arata Isozaki e al “Curvo” di Daniel Libeskind, rappresenta uno dei tre pilastri architettonici del quartiere CityLife.

Le indagini, coordinate dalle pm Francesca Celle e Maura Ripamonti, puntano a chiarire le cause del cedimento che ha destato grande preoccupazione, fortunatamente senza provocare feriti. La Procura ha già affidato a un gruppo di consulenti tecnici l’incarico di accertare eventuali errori di progettazione, difetti nei materiali o carenze nella manutenzione.

Lo riporta l’Ansa.