Fiera del Libro di Cerignola, oltre 20 presentazioni in 3 giorni. Spazio anche ad autori cerignolani

Tre giorni densi di parole e letture per “aprire una finestra sul mondo”, quella della XVI edizione della Fiera del Libro di Cerignola che aprirà venerdì 26 settembre e chiuderà domenica 28 dopo la presentazione di 23 volumi negli spazi di Palazzo Fornari.

Si apre alle 9.30 di venerdì con Maurizio Giannini e Anna Maria Frustaci, autori di altrettanti volumi dedicati ai più piccoli: Il delfino di Miguel e La ragazza che sognava di sconfiggere la mafia. Dopo l’inaugurazione, prevista alle 18.00, spazio alla riflessione politica con Alan Friedman (La fine dell’impero americano), Antonio Decaro (Vicino. Fare politica insieme alle persone) e Alessandro Di Battista (Democrazia deviata).

Ancora più ricca la mattinata di sabato 27, aperta alle 9.30 da Stefano Vicari e il suo Adolescenti interrotti, presentazione a cui interverrà il vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese. Si prosegue con la presentazione dell’opuscolo Per il successo formativo di ciascuno e di tutti, elaborato dall’IIS Righi di Cerignola, e il volume Locuzioni Latine. Gaudeamus, Igitur, Tempus fugit curato da Luigi Campaniello. Chiude la mattinata il libro di Giuseppina Pizzi Labia Braccianti e riforme.

Luci e colori della nostra terra. L’esperienza artistica di Giuseppe Dalessandro è il titolo della mostra pittorica curata da Luca Gasparro e allestita nello spazio dell’associazione Art&Fatti. La presentazione è in programma alle 17.30. L’attore cerignolano Michele Stella, alle 18.00, illustrerà contenuti e opportunità offerte dall’Academy di recitazione The star is you. Mezz’ora dopo la presentazione dell’opera collettiva La porta della felicità. Parole e musica per dare voce alle fragilità – di Francesco Quinto, Rosalba Cipollino e Leonardo Lavecchia –moderata da Sara Ciafardoni. A partire dalle 19.00 si susseguiranno: Lirio Abate con i Diari del boss, insieme al procuratore aggiunto di Bari Ciro Angelillis; Serena Bortone con A te vicino così dolce, insieme alla giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Enrica Simonetti; Massimo Giannini con Il dovere della speranza, insieme a Marco Frittella; Piero Marrazzo con Storia senza eroi, insieme a Paolo di Giannantonio.

Si riparte domenica 28, alle 10.00, con Mariano Laudisi e il suo Lezioni di felicità, cui seguiranno tre autori cerignolani: Franco Conte con Arte e storia nel cimitero di Cerignola; Giuseppe Pugliese con Pensieri su nuvole profonde; Domenico Carbone con Tutta un’altra storia, idee e proposte per una storia locale ad uso scolastico. Sarà Danilo Bertazzi, con Tonio Cartonio. Pietro e il mostro delle fate perdute, ad aprire l’ultimo pomeriggio della Fiera del Libro alle 17.45. Da qui si andrà avanti fino alle 21.00 con le presentazioni di: Giuliano Giubilei (Giovinezza, la guerra di una generazione tradita), Giordano Bruno Guerri (Povera santa, povero assassino), Chiara Francini (Le querce non fanno limoni) e Al Bano Carrisi (Il sole dentro).

Questi ultimi due autori saranno intervistati da Savino Zaba e Roberto De Candia che hanno curato insieme all’associazione Oltre Babele il coordinamento artistico della XVI edizione della Fiera del Libro di Cerignola.

La Pro Loco di Cerignola organizza visite guidate gratuite al Polo Museale Civico, interno a Palazzo Fornari, dal venerdì alla domenica tra le 19.00 e le 21.00. Nello stesso contenitore museale è allestita la mostra Arte, Cultura e Moda si uniscono, visitabile negli orari di apertura della Fiera del Libro.

Tutte le presentazioni saranno accessibili anche ai non udenti grazie alla presenza di operatori LIS.

L’evento è patrocinato e sostenuto dal Comune di Cerignola, dalla Regione Puglia – Assessorato alle Politiche Giovanili e dalla Fondazione Monti Uniti di Foggia.