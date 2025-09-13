Il 14 settembre 1990 la città di Foggia veniva scossa da un delitto che segnò in profondità la storia civile del territorio: l’omicidio di Nicola Ciuffreda, imprenditore edile assassinato per essersi rifiutato di piegarsi al racket mafioso. Sono passati trentacinque anni, ma il suo nome continua a rappresentare un simbolo di coraggio e di libertà.

Quella mattina di settembre, Ciuffreda fu ucciso per una scelta che aveva maturato con consapevolezza: dire “no” alla prepotenza della criminalità organizzata, rivendicando la dignità del proprio lavoro e la possibilità di fare impresa in maniera libera e onesta. Era un tempo in cui l’edilizia trainava l’economia foggiana, ed è proprio in quel settore che la “Società foggiana” muoveva i suoi primi passi, tentando di soffocare il mercato attraverso estorsioni e minacce. Con il suo rifiuto, l’imprenditore strappò il velo sull’intreccio tra affari e violenza che stava crescendo nell’ombra.

La sua vicenda, però, non trovò allora la risonanza che meritava. Due anni prima delle stragi di Capaci e Via D’Amelio, quando l’Italia avrebbe scoperto la forza devastante di Cosa nostra e reagito con la nascita di un grande movimento antimafia, Foggia rimase silente. Non ci furono manifestazioni di piazza né prese di posizione pubbliche. A restare accanto alla memoria di Nicola furono soltanto i suoi familiari, che affrontarono in solitudine il dolore e l’ingiustizia, come più volte ha ricordato il figlio Roberto.

Alla ferita morale si aggiunse quella giudiziaria. Le indagini sull’omicidio si chiusero in pochi mesi, senza colpevoli, in un tempo sorprendentemente breve se rapportato alla gravità del delitto. Un epilogo che oggi appare difficile da immaginare, soprattutto alla luce del fatto che Ciuffreda era una vittima di estorsione, una delle prime ad avere il coraggio di denunciare. Solo molti anni più tardi, con la sentenza sul processo dedicato all’uccisione di Giovanni Panunzio, un altro imprenditore foggiano assassinato nel 1992, la giustizia avrebbe riconosciuto che dietro entrambi i delitti vi erano le stesse mani e le stesse menti criminali.

La differenza, in quel caso, fu fatta dalla reazione. La famiglia Panunzio decise di non arrendersi al silenzio, di continuare a chiedere verità e giustizia, mentre la testimonianza di Mario Neri, coraggioso imprenditore che scelse di collaborare con la magistratura, permise di squarciare il velo sulla violenza mafiosa e di individuare i mandanti e gli esecutori di quell’omicidio. Quelle pagine, luminose e dolorose insieme, hanno rappresentato un punto di svolta nella consapevolezza collettiva della città.

Oggi, a 35 anni dall’omicidio di Ciuffreda, Foggia prova a riannodare i fili di quella memoria. L’amministrazione comunale, insieme a Libera, che da tempo custodisce il ricordo dell’imprenditore con un presidio cittadino a lui dedicato, ha voluto rendere omaggio al suo sacrificio. Non un semplice anniversario, ma un’occasione per ribadire un impegno: quello di costruire una città libera dalla mafia, dove i cittadini e gli imprenditori possano vivere e lavorare senza la paura di ritorsioni.

«Ricordare Nicola Ciuffreda – ha dichiarato l’assessore alla Legalità Giulio De Santis – significa rafforzare il nostro impegno collettivo. Insieme a lui vogliamo onorare anche le figure di Giovanni Panunzio, di Francesco Marcone e di Mario Neri: nomi che hanno scritto la storia civile di questa terra, testimoni di un coraggio che non può e non deve essere dimenticato. La memoria diventa azione, la gratitudine si trasforma in lotta quotidiana contro le mafie, per restituire a Foggia la libertà e la speranza che merita».

Trentacinque anni dopo, l’insegnamento di Ciuffreda resta intatto: dire “no” all’estorsione non è soltanto un atto individuale di dignità, ma un passo decisivo per costruire una comunità più giusta. Il suo sacrificio, oggi come allora, interpella la coscienza collettiva di una città che ha il dovere di ricordare, ma soprattutto di agire.