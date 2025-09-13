Un punto a testa, tanta tensione e un finale al cardiopalma. Foggia e Latina Calcio 1932 chiudono sull’1-1 il match allo stadio “Pino Zaccheria”, in una sfida che ha mantenuto alto il pathos fino al triplice fischio.

La partita

Il Foggia, disposto dal tecnico Rossi con un 3-5-2, ha provato a fare la partita affidandosi tra i pali a Borbei e ad una retroguardia composta da Castorri, Garofalo e Bevilacqua. In mezzo al campo spazio a Panico, poi sostituito da Rizzo, e a Petermann, rilevato nella ripresa da Pazienza. In avanti, la coppia formata da Staver e Olivieri ha cercato di scardinare la difesa ospite con qualche accelerata, senza però trovare continuità. Nel complesso i rossoneri hanno mostrato buona intensità ma anche qualche ingenuità, pagando con cartellini gialli — il primo a Garofalo al 26’ — e subendo la pressione del Latina soprattutto nei minuti conclusivi.

Gli ospiti di mister Bruno hanno risposto con un 3-4-2-1 compatto, con Mastrantonio tra i pali e il terzetto difensivo formato da Ercolano, Calabrese e Pace. In cabina di regia De Ciancio ha dettato i tempi fino alla sostituzione con Pellitteri nella ripresa. Davanti, il riferimento è stato ancora una volta Giacomo Parigi: il bomber nerazzurro, dopo aver lottato per tutta la partita, ha trovato il guizzo decisivo all’85’, regalando ai pontini il gol del pareggio con una zampata che ha gelato lo “Zaccheria”.

Un pareggio che lascia al Foggia un pizzico di rammarico per non aver sfruttato il fattore campo, ma che conferma la capacità dei rossoneri di tenere botta anche nei momenti di difficoltà. Per il Latina, invece, si tratta di un punto prezioso conquistato in trasferta, frutto di carattere e organizzazione, che consolida morale e classifica.

Al triplice fischio, resta l’immagine di un match equilibrato, combattuto e deciso soltanto nei minuti finali: uno spettacolo che ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico fino all’ultimo.

fotogallery enzo maizzi

Lo riporta gaeta.it