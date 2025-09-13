Foggia, turista rapinata in stazione due volte in pochi minuti

Una turista milanese è stata vittima di due rapine consecutive nei pressi e all’interno della stazione ferroviaria di Foggia.

Secondo la ricostruzione della polizia, la donna è stata inizialmente avvicinata da due uomini, con la complicità di una donna, in una strada adiacente la stazione. Qui le sono stati sottratti denaro e telefono cellulare.

Dopo aver denunciato l’accaduto, la turista è stata accompagnata in stazione dagli agenti per poter ripartire verso Milano. È proprio all’interno dello scalo ferroviario che i due rapinatori l’hanno raggiunta di nuovo: fingendo di volerle restituire quanto sottratto, le hanno chiesto altro denaro. Di fronte al rifiuto, l’hanno strattonata con violenza, facendola cadere a terra e portandole via lo zaino.

La scena è stata interamente ripresa dalle telecamere di sorveglianza della stazione, permettendo agli investigatori di identificare rapidamente gli autori. Due cittadini extracomunitari di 26 e 44 anni sono stati individuati poco dopo: uno è stato sottoposto a fermo per rapina e furto con strappo, l’altro denunciato.

Lo riporta ansa.it.