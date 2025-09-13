Franco Campagnari ucciso con 99 coltellate: ora il dibattimento per il figlio Marco

Verona, 13 settembre 2025 – È stato rinviato a giudizio Marco Campagnari, 47 anni, accusato dell’omicidio volontario del padre Franco, 67 anni, avvenuto il 12 luglio dello scorso anno nella villetta di famiglia a Lazise, sulle sponde veronesi del Garda. L’uomo dovrà affrontare il processo con l’aggravante di aver ucciso un ascendente, secondo quanto stabilito dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Verona, Luciano Gorra, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Silvia Facciotti.

L’episodio, che aveva scosso la comunità gardesana per la sua brutalità, si era consumato nel garage dell’abitazione familiare. Secondo le ricostruzioni, il figlio aveva colpito il padre con un coltello da combattimento, infierendo con 99 fendenti. La vittima avrebbe tentato disperatamente di difendersi, ma senza riuscire a fermare l’aggressione.

Le indagini hanno fatto emergere un possibile movente legato a rancori familiari e a questioni patrimoniali: in particolare la decisione di Franco Campagnari di vendere l’abitazione, scelta che avrebbe costretto il figlio a lasciare la casa di famiglia. Una decisione che, stando a quanto ricostruito, avrebbe innescato la furia omicida del 47enne.

Durante la fase preliminare, la difesa dell’imputato aveva chiesto una perizia psichiatrica per valutare le condizioni mentali dell’uomo al momento del delitto. L’accertamento, però, ha stabilito che Marco Campagnari era pienamente capace di intendere e di volere e dunque in grado di affrontare il processo. Nessun vizio di mente, parziale o totale, è stato riconosciuto, rendendo così più solida l’impostazione accusatoria della Procura.

Il procedimento entrerà ora nella fase dibattimentale. La prima udienza davanti alla Corte d’Assise di Verona, presieduta da Raffaele Ferraro, è stata fissata per il 19 novembre. In quella sede si aprirà ufficialmente il confronto tra accusa e difesa, con la possibilità che vengano ascoltati testimoni e ripercorse le fasi della tragica vicenda.

Lo riporta l’Ansa.