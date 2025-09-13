SAN SEVERO – È morto dopo sei giorni di agonia il motociclista rimasto coinvolto in un grave incidente sulla Statale 272, in agro di San Marco in Lamis, lungo la strada che conduce a San Severo. La vittima è un uomo di 45 anni, deceduto il 12 settembre 2025 presso l’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, dove era stato trasportato d’urgenza in elisoccorso subito dopo lo schianto.

Il drammatico incidente si era verificato lo scorso 6 settembre. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era in sella alla sua Yamaha quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato violentemente con un furgone. L’impatto è stato devastante: il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto riportando gravi politraumi e ferite multiple. I soccorritori del 118, giunti immediatamente sul posto, hanno disposto il trasferimento d’urgenza in eliambulanza presso il nosocomio garganico, dove i medici hanno tentato ogni manovra possibile per salvargli la vita.

Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche. Nonostante gli sforzi dei sanitari e giorni di ricovero in terapia intensiva, il 45enne non ce l’ha fatta. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto la famiglia, gli amici e l’intera comunità che lo conosceva.

Lo riporta foggiatoday.it.