L’improvvisa ricomparsa a Foggia del fascista Italo Balbo, Ministro dell’Aeronautica ed eroe dei cieli, celebrato anche in America

La settimana scorsa, nel rione “Generale Armando Diaz” alla periferia di Foggia, è avvenuto un fatto curioso: a causa di forti venti (definiti da alcuni come “venti di guerra meteorologica”), è ricomparsa per poche ore una statua di Italo Balbo (1896-1940).

Balbo, politico, generale e aviatore, fu protagonista della celebre Traversata Atlantica Italia–Stati Uniti, organizzata nel decennale della Regia Aeronautica Italiana, in occasione dell’Esposizione Universale di Chicago. L’impresa gli valse fama internazionale: negli Stati Uniti ancora oggi esistono un monumento e una targa che ricordano quel gesto eroico, così come una strada a lui intitolata.

La statua, molto danneggiata, raffigura Balbo con la camicia nera e un rotolo di carte di navigazione aerea sotto il braccio. Il volto e parte della figura appaiono sfregiati, probabilmente a causa di un trascinamento con un’automobile o un trattore subito dopo la caduta del fascismo. Secondo alcune ipotesi, un apparato statale avrebbe recuperato e nascosto la scultura, proteggendola per oltre 80 anni, fino alla sua misteriosa riapparizione in via del Mare.



Foggia, città militare e aeronautica

Foggia è da sempre una città strategica. Già Federico II vi stabilì il proprio comando. Nel 1797, per 73 giorni, la città fu persino capitale del Regno delle Due Sicilie.

All’inizio del Novecento Foggia era un polo aeronautico di livello mondiale. Qui si costruivano i migliori aerei da guerra, e al campo d’aviazione “Gino Lisa” si addestravano piloti provenienti da ogni parte del mondo, compreso Fiorello La Guardia, futuro sindaco di New York. Molti aviatori americani persero la vita proprio a Foggia durante l’addestramento.

Tra le industrie aeronautiche spiccavano quelle di Gianni Caproni e dei fratelli Pomilio, che producevano bombardieri tra i più avanzati dell’epoca. In città, tra il Gino Lisa, il Tiro a Segno e l’attuale area del centro commerciale, si trovavano stabilimenti e depositi sotterranei pieni di aerei pronti per la guerra. Oltre all’aviazione, Foggia ospitava altiforni (rione Martucci, via San Severo) e fabbriche di munizioni e armamenti destinati al regime fascista e alla Germania nazista, inclusi gas bellici.

Il ritorno della statua di Balbo

La statua di Italo Balbo fu realizzata subito dopo la sua morte, ma tra il 1945 e il 1946 venne abbattuta e decapitata dal piedistallo. Qualcuno, invece di distruggerla del tutto, la nascose in un luogo segreto, una sorta di “congelatore del tempo”, affinché la memoria rimanesse intatta, anche se oscurata.

Secondo alcune testimonianze, la scultura poteva trovarsi originariamente proprio al Gino Lisa. Oggi, dopo la sua riapparizione a borgo Diaz, appare come un rudere segnato dal tempo, ma con una forza simbolica: “Io sono qui, nonostante le intemperie della storia”.

Negli Stati Uniti, Balbo rimane celebrato per la traversata atlantica con i suoi aerei di legno, accolto allora come un eroe. A Foggia, invece, resta una statua sfregiata e dimenticata, riemersa dal passato solo per caso.

Documentazione fotografica

La recinzione di via del Mare, dove negli anni ’80 esisteva un distributore di benzina, ha rivelato il basamento e la statua danneggiata, fino ad allora nascosti da un telo mosso dal vento.

Il particolare del volto, che mostra Balbo sfregiato, testimonia la rabbia che si abbatté sulla sua memoria subito dopo la fine del fascismo.

A cura di Tigerman.