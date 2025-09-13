fonte: lifestyleblog.it

Domenica 14 settembre, alle 12.20 su Rai 1, “Linea Verde Estate” saluterà il pubblico con l’ultima tappa della stagione, affidata come sempre alla conduzione di Margherita Granbassi e Flavio Montrucchio. La chiusura non poteva che essere speciale: il viaggio approda nel Gargano, uno dei luoghi simbolo della Puglia, scrigno di paesaggi incontaminati, antiche tradizioni contadine e artigianali, sapori autentici e testimonianze di una storia millenaria.

Il “tacco d’Italia” mostra il suo volto più autentico partendo dall’acqua: il programma si aprirà a Foce Varano, nel cuore del Parco Nazionale del Gargano. Qui i conduttori si cimenteranno in un’escursione in kayak al tramonto, mentre una ricercatrice del CNR guiderà il pubblico tra le suggestioni naturalistiche dei laghi di Lesina e Varano, i più grandi del Sud Italia. Oasi di biodiversità straordinaria, queste riserve raccontano l’incontro tra mare e terra, tra acque salmastre e sorgenti, habitat prezioso per flora e fauna.

Dal blu dei laghi si passa al verde selvaggio dell’entroterra: le telecamere seguiranno Granbassi e Montrucchio lungo un trekking sul torrente Romandato, tra Vico del Gargano e Ischitella. È qui che il Gargano rivela la sua anima più nascosta e aspra, lontana dalle rotte balneari, dove la natura regna incontrastata.

Tra le sorprese del viaggio, un focus speciale sarà dedicato alle ostriche del Gargano, allevate nelle acque del lago di Varano. Pregiate e dal gusto inconfondibile, queste ostriche sono il risultato di un perfetto equilibrio naturale: la salinità marina che incontra le acque dolci lacustri regala loro un aroma particolare, capace di conquistare chef e gourmet. Una produzione giovane, ma già simbolo di come innovazione e tradizione possano camminare insieme per valorizzare le risorse locali.

La puntata accompagnerà poi gli spettatori a Rignano Garganico, dove una masseria racconterà il lavoro quotidiano attorno ai bovini di razza podolica e alla produzione del caciocavallo, formaggio che porta con sé tutto il sapere caseario del Sud. Sempre a Rignano, un salto indietro nei millenni condurrà dentro una grotta che custodisce reperti neolitici: ossa, utensili in pietra e graffiti tra i più antichi d’Italia, testimonianze di un passato che rende questo angolo di Puglia un vero museo a cielo aperto.

Il tessuto culturale del Gargano si intreccia anche con l’artigianato. A Vico del Gargano, Maria – l’ultima tessitrice del paese – mostrerà la sua arte antica. Seduta al telaio di legno, dà vita ancora oggi a tovaglie, cuscini e tappeti che raccontano con i loro intrecci la storia delle mani e delle donne di questa terra. Un mestiere che rischia di perdersi, ma che attraverso il racconto televisivo trova nuova luce.

Non mancherà lo spazio dedicato ai sapori locali: dalla salicornia, pianta spontanea che cresce lungo le coste salmastre e che arricchisce piatti di mare con i suoi sali minerali, fino all’Acquasale, piatto povero ma ricco di gusto che chiuderà simbolicamente il viaggio.

La tappa finale sarà a Carpino, dove i conduttori incontreranno Luigi Pio, un giovane pastore che ha scelto di restare in questa terra, scommettendo su allevamento e territorio come futuro possibile. Il borgo garganico sarà anche il palcoscenico musicale conclusivo: le voci popolari dei Cantori di Carpino, custodi di un patrimonio musicale riconosciuto in tutta Italia, accompagneranno la preparazione dell’Acquasale in un intreccio di cultura, tradizione e convivialità.

Con questa puntata il Gargano si offre agli occhi del pubblico non solo come destinazione turistica, ma come luogo che custodisce valori, identità e radici. Un territorio che sa raccontarsi attraverso l’acqua dei laghi, i sentieri tra i boschi, il lavoro degli artigiani, i gesti dei pastori e i sapori della sua cucina.

“Linea Verde Estate” chiude così il suo percorso estivo con un messaggio chiaro: dietro la bellezza del paesaggio ci sono storie di uomini e donne che scelgono di restare, di custodire e tramandare. Storie che il Gargano, con la sua natura potente e la sua memoria antica, continua a offrire generosamente a chi lo percorre.