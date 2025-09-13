Edizione n° 5822

BALLON D'ESSAI

TRABUCCHI // Sbagliato trasformare i trabucchi in ristoranti. Matteo Silvestri: «Sono beni sacri, vanno protetti»
13 Settembre 2025 - ore  13:09

CALEMBOUR

PRESIDENZA // Confindustria Puglia, Sergio Fontana lascia la presidenza
12 Settembre 2025 - ore  09:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Luca d’Errico confermato Direttore Generale del Manfredonia Calcio

SERIE D Luca d’Errico confermato Direttore Generale del Manfredonia Calcio

Già Segretario Generale del club, d’Errico aveva affiancato alla scorsa stagione l’incarico di Direttore Generale

Luca d’Errico confermato Direttore Generale del Manfredonia Calcio

Luca d’Errico confermato Direttore Generale del Manfredonia Calcio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il Manfredonia Calcio 1932 è lieto di annunciare la conferma di Luca d’Errico nel ruolo di Direttore Generale anche per la stagione sportiva 2025/26. Già Segretario Generale del club, d’Errico aveva affiancato alla scorsa stagione l’incarico di Direttore Generale, dimostrando competenza, professionalità e grande attaccamento ai colori biancocelesti.

La prossima stagione rappresenterà per lui la decima al fianco del Manfredonia Calcio, un traguardo che sottolinea la sua dedizione e continuità all’interno della società.

Il club saluta con entusiasmo il dirigente: “Bentornato al ‘Miramare’, Luca!”, un augurio per un’altra stagione di successi e crescita per il sodalizio sipontino.

Luca d’Errico confermato Direttore Generale del Manfredonia Calcio
Luca d’Errico confermato Direttore Generale del Manfredonia Calcio

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna volere l'impossibile, perché l'impossibile accada.” Eraclito

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.