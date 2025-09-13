Luca d’Errico confermato Direttore Generale del Manfredonia Calcio

Il Manfredonia Calcio 1932 è lieto di annunciare la conferma di Luca d’Errico nel ruolo di Direttore Generale anche per la stagione sportiva 2025/26. Già Segretario Generale del club, d’Errico aveva affiancato alla scorsa stagione l’incarico di Direttore Generale, dimostrando competenza, professionalità e grande attaccamento ai colori biancocelesti.

La prossima stagione rappresenterà per lui la decima al fianco del Manfredonia Calcio, un traguardo che sottolinea la sua dedizione e continuità all’interno della società.

Il club saluta con entusiasmo il dirigente: “Bentornato al ‘Miramare’, Luca!”, un augurio per un’altra stagione di successi e crescita per il sodalizio sipontino.