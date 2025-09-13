Lungo applauso per il governatore Emiliano in Fiera Levante

Un lungo applauso ha salutato il governatore pugliese Michele Emiliano in avvio della cerimonia inaugurale della Fiera del Levante a Bari. Oggi sarà il suo ultimo discorso da governatore.

L’applauso è partito quando il sindaco, Vito Leccese, nel suo intervento di apertura, ha evidenziato che “questa città e questa regione devono molto” al suo “lavoro, forza e capacità di immaginare un futuro migliore: insieme siamo diventati da terra di periferia centro di innovazione e crescita”.

Il discorso di Emiliano è molto attesto anche perché, da quando è stato posto il veto sulla sua candidatura al Consiglio regionale alle prossime elezioni, non ha mai parlato. A chiedere e ottenere che non si ricandidasse è stato l’eurodeputato Antonio Decaro, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione. I due, entrando in Fiera, non si sono incrociati. discorso fiera del levante 2025

Lo riporta l’ANSA