Edizione n° 5822

BALLON D'ESSAI

POLITICA // Accordo sull’election day il 23-24 novembre, Foggia perde un consigliere a favore di Bari
12 Settembre 2025 - ore  11:25

CALEMBOUR

PRESIDENZA // Confindustria Puglia, Sergio Fontana lascia la presidenza
12 Settembre 2025 - ore  09:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // Lungo applauso per il governatore Emiliano in Fiera Levante

POLITICA Lungo applauso per il governatore Emiliano in Fiera Levante

Sarà il suo ultimo discorso da governatore. Sindaco: 'Grazie'

Lungo applauso per il governatore Emiliano in Fiera Levante

Lungo applauso per il governatore Emiliano in Fiera Levante

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Settembre 2025
Bari // Manfredonia //

Un lungo applauso ha salutato il governatore pugliese Michele Emiliano in avvio della cerimonia inaugurale della Fiera del Levante a Bari. Oggi sarà il suo ultimo discorso da governatore.

L’applauso è partito quando il sindaco, Vito Leccese, nel suo intervento di apertura, ha evidenziato che “questa città e questa regione devono molto” al suo “lavoro, forza e capacità di immaginare un futuro migliore: insieme siamo diventati da terra di periferia centro di innovazione e crescita”.

Il discorso di Emiliano è molto attesto anche perché, da quando è stato posto il veto sulla sua candidatura al Consiglio regionale alle prossime elezioni, non ha mai parlato. A chiedere e ottenere che non si ricandidasse è stato l’eurodeputato Antonio Decaro, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione. I due, entrando in Fiera, non si sono incrociati. discorso fiera del levante 2025

 

 

Lo riporta l’ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna volere l'impossibile, perché l'impossibile accada.” Eraclito

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.