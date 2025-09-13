Maiale primo premio alla lotteria del paese: scoppia la polemica

Cercemaggiore (Campobasso), 13 settembre 2025 – È bastato un maiale vivo come premio principale in una lotteria comunale per scatenare un acceso dibattito nel Molise. L’oggetto del contendere è la scelta degli organizzatori della festa del Santo Patrono, San Vincenzo Martire, in programma per il 15 settembre, di offrire come premio di beneficenza un animale, anziché oggetti o denaro.

La Lega Nazionale Animal Protection, guidata da Piera Rosati, ha scritto al sindaco, all’Azienda Sanitaria Regionale del Molise e agli organizzatori della festa per esprimere «ferma contrarietà». Nel testo della lettera si sottolinea che: gli animali sono esseri senzienti e offrirli come premio significherebbe trattarli come un oggetto di consumo. L’uso di un premio del genere è considerato «profondamente diseducativo», specialmente per i più giovani, che potrebbero vedere normalizzato il concetto di “mercificazione” della vita animale anche in contesti comunitari e religiosi. Ci sono anche «questioni legali», argomento che sarà valutato se la decisione non verrà revocata.

Finora non risultano dichiarazioni pubbliche da parte degli organizzatori che confermino un ripensamento. La protesta animalista chiede esplicitamente che l’iniziativa venga ritirata, come segno di rispetto della sensibilità collettiva e delle norme vigenti.

Lo riporta l’ansa.