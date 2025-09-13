Edizione n° 5823

BALLON D'ESSAI

TRABUCCHI // Sbagliato trasformare i trabucchi in ristoranti. Matteo Silvestri: «Sono beni sacri, vanno protetti»
13 Settembre 2025 - ore  13:09

CALEMBOUR

SAN MARCO IN LAMIS // Incidente sulla Statale 272 a San Marco in Lamis, morto 45enne ricoverato a Casa Sollievo
13 Settembre 2025 - ore  13:16

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Maiale primo premio alla lotteria del paese: scoppia la polemica

MAIALE Maiale primo premio alla lotteria del paese: scoppia la polemica

La Lega Nazionale Animal Protection, guidata da Piera Rosati, ha scritto al sindaco, all’Azienda Sanitaria Regionale del Molise e agli organizzatori della festa per esprimere «ferma contrarietà»

Maiale primo premio alla lotteria del paese: scoppia la polemica

Fonte: fanpage - IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Settembre 2025
Cronaca // Primo piano //

Cercemaggiore (Campobasso), 13 settembre 2025 – È bastato un maiale vivo come premio principale in una lotteria comunale per scatenare un acceso dibattito nel Molise. L’oggetto del contendere è la scelta degli organizzatori della festa del Santo Patrono, San Vincenzo Martire, in programma per il 15 settembre, di offrire come premio di beneficenza un animale, anziché oggetti o denaro.

La Lega Nazionale Animal Protection, guidata da Piera Rosati, ha scritto al sindaco, all’Azienda Sanitaria Regionale del Molise e agli organizzatori della festa per esprimere «ferma contrarietà». Nel testo della lettera si sottolinea che: gli animali sono esseri senzienti e offrirli come premio significherebbe trattarli come un oggetto di consumo. L’uso di un premio del genere è considerato «profondamente diseducativo», specialmente per i più giovani, che potrebbero vedere normalizzato il concetto di “mercificazione” della vita animale anche in contesti comunitari e religiosi. Ci sono anche «questioni legali», argomento che sarà valutato se la decisione non verrà revocata.

Finora non risultano dichiarazioni pubbliche da parte degli organizzatori che confermino un ripensamento. La protesta animalista chiede esplicitamente che l’iniziativa venga ritirata, come segno di rispetto della sensibilità collettiva e delle norme vigenti.

Lo riporta l’ansa.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna volere l'impossibile, perché l'impossibile accada.” Eraclito

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.