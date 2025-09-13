La nobildonna Rosa Longo nacque a Foggia il 13 novembre 1890. Nel corso della sua vita fu una grande benefattrice. Un tempo, la festa di Santa Rosa da Lima si celebrava il 30 agosto, in concomitanza con la Festa Patronale di Manfredonia dedicata alla Madonna di Siponto. In quel giorno la signora Longo festeggiava il suo onomastico insieme alla famiglia.

Di questa dolce e amata signora rimane oggi soltanto un pallido ricordo, custodito nella memoria di pochi anziani ancora viventi. Oltre alle numerose incombenze familiari — un marito e ben otto figli da accudire — riusciva a trovare il tempo da dedicare alle opere di bene. Si prodigava per tutti, in un’epoca in cui la povertà a Manfredonia era diffusa e drammatica. Chiunque bussasse alla sua porta trovava sempre accoglienza e aiuto: dalle giovani fidanzate che non avevano i mezzi per il corredo, al ragazzo senza scarpe, all’uomo senza lavoro, fino alle famiglie che non avevano di che sfamarsi.

Per la sua grande affabilità e generosità la signora Longo era stimata e amata da tutta la città. Ogni giovedì sedeva vicino al portone della sua abitazione in via Rivera con un grande cesto contenente denaro e buoni per ritirare la pasta presso il pastificio locale.

Il 30 agosto di ogni anno, in occasione della Festa Patronale, la banda cittadina, prima di percorrere le vie della città, si recava nel cortile della sua abitazione per offrirle un omaggio musicale. Al termine dell’esibizione, la nobildonna faceva scendere la sua cameriera con un vassoio colmo di regalie per tutti i musicisti.

A lei si deve la fondazione di un ordine religioso dedicato a San Luigi Gonzaga. La statua del santo, tuttora venerata nella chiesa di San Benedetto, fu infatti donata dalla signora Longo. In occasione della festa del 21 giugno, tutte le maestranze del mulino-pastificio partecipavano alla processione portando al collo un medaglione con l’effigie del santo.

La signora Longo fece anche numerose donazioni alle chiese di Manfredonia. Tra le più rilevanti si ricordano il bellissimo Angelo conservato nella chiesa di Stella Maris, due grandi candelabri d’argento destinati alle solenni funzioni in cattedrale, oltre ad altri arredi e paramenti sacri.

Molto altro si potrebbe raccontare di questa donna gentile, della quale restano ancora alcune fotografie, miracolosamente non ingiallite. La sua vita appare quasi come una fiaba, tanto era grande la sua bontà: un esempio di nobildonna oggi purtroppo perduto nel tempo. Dopo la sua morte, il marito Vincenzo D’Onofrio le dedicò una targa marmorea collocata all’ingresso del salone di Villa Rosa, la residenza di famiglia. Dei suoi figli, restano ancora in vita Aldo e Giuseppina, entrambi ultranovantenni, che conservano una memoria eccezionale ricca di aneddoti e testimonianze sulla loro amata madre.

La nobildonna Rosa Longo morì prematuramente il 19 ottobre 1935, lasciando di sé un ricordo indelebile.

Il cavaliere Vincenzo D’Onofrio, proprietario del mulino-pastificio, durante il periodo fascista volle dedicarle la splendida Villa Rosa, costruita a nord della città sulla strada per la Montagna. È utile ricordare, per la storia locale, che già nel 1911 Fortunato D’Onofrio e suo figlio Vincenzo, insieme a Michele Longo di Foggia, facoltoso commerciante di cereali, acquistarono a Manfredonia il mulino-pastificio dai fratelli Michele e Oscar Peluso. I nuovi proprietari ampliarono lo stabilimento, introducendo tecniche più moderne per la produzione della pasta. Nel 1912 la famiglia D’Onofrio si trasferì definitivamente a Manfredonia. Vincenzo, che nel frattempo aveva sposato Rosa Longo, figlia di Michele, si dedicò con passione all’amministrazione del pastificio, contribuendo in modo determinante al suo sviluppo.

In un prossimo articolo verrà raccontata nel dettaglio la storia del mulino-pastificio D’Onofrio & Longo.

Nota: la celebrazione liturgica di Santa Rosa da Lima ricorre il 23 agosto, mentre il 30 agosto secondo il calendario tradizionale della messa tridentina.

Fotogallery

A cura di Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia