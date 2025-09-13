“Se non ricordiamo il nostro passato, vuol dire che i nostri avi sono vissuti inutilmente”

Dopo l’Unità d’Italia a Manfredonia erano attivi 15 mulini a trazione animale, che utilizzavano cavalli e asini per la molitura del grano. Negli ultimi anni dell’Ottocento, Giuseppe Musti di Barletta costruì in via Arcivescovado un nuovo mulino con sistemi di lavorazione più moderni. La gestione passò poi alla ditta Sacco di Lucera, successivamente a una società immobiliare di Roma e infine ai fratelli Michele e Oscar Peluso.

Nel 1911 il mulino-pastificio venne acquistato da Fortunato D’Onofrio e dal figlio Vincenzo, assieme al commerciante di cereali Michele Longo di Foggia. L’anno successivo la famiglia D’Onofrio si trasferì definitivamente a Manfredonia. Vincenzo, sposato con Rosa Longo, figlia di Michele, si dedicò con passione all’amministrazione dell’opificio, che in breve tempo divenne il più importante produttore di pasta della Capitanata.

Sotto la sua direzione furono ampliati i padiglioni e introdotte tecniche all’avanguardia. La pasta, di qualità superiore, si impose a livello nazionale con il marchio “Pasta Sovrana”, dando lavoro per anni a centinaia di operai.

Il 15 dicembre 1950 un incendio, causato dall’autocombustione del grano, distrusse gran parte dello stabilimento. Vincenzo D’Onofrio riprese comunque l’attività, ricostruendo in parte il mulino, senza però completarne il recupero.

Il 31 dicembre 1966, dopo una gestione sempre più difficile, il pastificio cessò definitivamente l’attività. Per sostenere le spese di liquidazione degli operai, gli eredi furono costretti a vendere Villa Rosa, acquistata dall’arcivescovo Andrea Cesarano e dalla sorella Giglio, con l’intenzione di trasformarla in casa di riposo per il clero, progetto mai realizzato.

Villa Rosa

La villa fu costruita tra il 1928 e il 1940 da Vincenzo D’Onofrio, che la dedicò alla moglie Rosa Longo, scomparsa prematuramente. Intorno all’edificio furono piantati uliveti, mandorli, frutteti e un grande vigneto che produceva vini di alta qualità. Vi fu scavato anche un pozzo artesiano.

Durante la Seconda guerra mondiale, Villa Rosa ospitò alcune famiglie parenti di D’Onofrio e divenne sede di un comando alleato americano. Nel 1974 fu donata all’ente benefico “u Spizzje i vicchje” e poi passò al Comune di Manfredonia. Purtroppo la mancanza di tutela e i successivi saccheggi ne decretarono il degrado.

Il ruolo sociale e culturale del pastificio

Oltre all’attività industriale, il mulino-pastificio fu centro di innovazione. Tra i suoi dipendenti spiccano il capo-pastaio Giovanni Telera, inventore di nuovi sistemi di lavorazione brevettati e utilizzati solo nello stabilimento D’Onofrio, e Giovanni Bruno, musicista e insegnante di chitarra e mandolino, che in seguito fondò una scuola di musica a Manfredonia.

Il 19 dicembre 2018 il Comune di Manfredonia ha ricordato il mulino-pastificio D’Onofrio & Longo con una lapide in via Arcivescovado.

Biografia del Comm. Vincenzo D’Onofrio

Vincenzo D’Onofrio, figlio di Fortunato, nacque a Foggia il 2 aprile 1887. Amante della musica fin da giovane, suonava mandolino, chitarra e pianoforte. Nel 1911 acquistò insieme al padre e a Michele Longo il mulino-pastificio di Manfredonia.

Nel 1928 promosse a proprie spese la nascita di un’orchestra cittadina, diretta dal maestro Cherubino Salvatore Murgo. L’anno successivo la trasformò in un’orchestra filarmonica di 60 elementi, diretta dal maestro Umberto Tucci di Foggia, che si esibì regolarmente fino al 1931. D’Onofrio scrisse anche canzoni e un’opera lirica, “Rosanna”, oggi perduta.

Negli anni ’20 acquistò terreni agricoli a nord di Manfredonia, dove fece costruire Villa Rosa. Ogni 29 settembre, in occasione della festa di San Michele Arcangelo, organizzava banchetti e festeggiamenti con gli operai del pastificio.

Morì a Manfredonia il 2 settembre 1964, lasciando un ricordo indelebile di imprenditore illuminato e mecenate.

