Edizione n° 5822

POLITICA // Accordo sull’election day il 23-24 novembre, Foggia perde un consigliere a favore di Bari
12 Settembre 2025 - ore  11:25

PRESIDENZA // Confindustria Puglia, Sergio Fontana lascia la presidenza
12 Settembre 2025 - ore  09:22

Mattinata celebra l'anniversario della Dedicazione della Chiesa di Santa Maria della Luce

FESTA Mattinata celebra l’anniversario della Dedicazione della Chiesa di Santa Maria della Luce

Giornata di festa e di raccoglimento spirituale per la comunità parrocchiale di Santa Maria della Luce

ph Luděk Draštík

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Settembre 2025
Manfredonia // Mattinata //

MATTINATA (FG) – Giornata di festa e di raccoglimento spirituale per la comunità parrocchiale di Santa Maria della Luce, che oggi, 13 settembre, celebra l’Anniversario della Dedicazione della Chiesa Abbaziale.

La ricorrenza rappresenta un momento significativo nella vita della parrocchia: non solo memoria della consacrazione del luogo sacro, ma anche occasione per ribadire il valore della chiesa come cuore della comunità, luogo di incontro, preghiera e vita sacramentale.

È un giorno di memoria e di gratitudine: ricordiamo la consacrazione di questo luogo santo, segno visibile della presenza di Dio

Maria, Madre della Luce, continui a custodire e illuminare il nostro cammino di fede. Santa Maria della Luce, prega per noi!
ph Luděk Draštík

