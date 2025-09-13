Mattinata celebra l’anniversario della Dedicazione della Chiesa di Santa Maria della Luce

MATTINATA (FG) – Giornata di festa e di raccoglimento spirituale per la comunità parrocchiale di Santa Maria della Luce, che oggi, 13 settembre, celebra l’Anniversario della Dedicazione della Chiesa Abbaziale.
La ricorrenza rappresenta un momento significativo nella vita della parrocchia: non solo memoria della consacrazione del luogo sacro, ma anche occasione per ribadire il valore della chiesa come cuore della comunità, luogo di incontro, preghiera e vita sacramentale.
È un giorno di memoria e di gratitudine: ricordiamo la consacrazione di questo luogo santo, segno visibile della presenza di Dio