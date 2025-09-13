Si è svolta nella splendida cornice del Miramare la presentazione ufficiale del Manfredonia Calcio per la stagione 2025/26. All’evento hanno preso parte lo staff tecnico e societario, i calciatori, i tifosi e una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, a conferma del legame tra la squadra e la città.

L’incontro ha rappresentato un momento di entusiasmo e condivisione, in cui la società ha illustrato programmi, obiettivi sportivi e novità per la nuova stagione. La partecipazione dei tifosi e delle istituzioni locali ha sottolineato l’importanza del calcio come elemento di coesione e identità per la comunità sipontina.