Puglia, più risorse per i Pronto Soccorso. Piemontese: "È un segnale di equità e concretezza"

Più risorse per medici, infermieri e operatori dei Pronto Soccorso pugliesi, compresi quelli degli ospedali ecclesiastici convenzionati. La Giunta regionale ha approvato la delibera che definisce il Fondo unico di remunerazione per il triennio 2025–2027, destinato a tre strutture: l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, l’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti e l’Ospedale Panico di Tricase.

Le nuove indennità, riconosciute retroattivamente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ammontano a fino a 1.000 euro al mese per i medici e fino a 300 euro per il personale del comparto, calcolate sulle ore effettive di servizio. In termini annuali, si traduce in circa 15.000 euro per i medici e 3.500 euro per infermieri e OSS, un sostegno significativo per famiglie con redditi medio-bassi.

Il provvedimento, parte di un pacchetto di 10 delibere sanitarie approvate in seduta straordinaria, ratifica i contratti sottoscritti il 19 giugno e comporta il trasferimento complessivo di 10 milioni di euro agli ospedali ecclesiastici (3,3 milioni ciascuno). Una quota di queste risorse è vincolata a garantire l’indennità aggiuntiva al personale dei Pronto Soccorso, in linea con quanto già previsto negli ospedali pubblici.

“È un segnale di equità e concretezza”, ha dichiarato il vicepresidente della Regione e assessore alla Sanità Raffaele Piemontese, sottolineando l’importanza di riconoscere il lavoro di chi opera nell’emergenza, spesso in condizioni difficili e con carichi crescenti: “Non ci sono distinzioni tra ospedali pubblici e ospedali ecclesiastici convenzionati, tutti svolgono un ruolo essenziale nella rete dell’urgenza”.

Questa misura si inserisce in un percorso avviato già ad aprile, quando la Regione Puglia ha siglato con i sindacati accordi specifici che hanno portato all’aumento delle indennità per oltre 3.500 professionisti dei Pronto Soccorso pubblici. Con l’estensione agli enti ecclesiastici, il beneficio raggiunge ora centinaia di operatori sanitari delle strutture private convenzionate, rafforzando la tenuta e l’attrattività del sistema di emergenza-urgenza pugliese.