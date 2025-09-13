Edizione n° 5823

CALEMBOUR

TRABUCCHI Sbagliato trasformare i trabucchi in ristoranti. Matteo Silvestri: «Sono beni sacri, vanno protetti»

Intervista a Matteo Silvestri, presidente dell’associazione Rinascita dei Trabucchi Storici

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Settembre 2025
Cronaca // Gargano //

(fonte, elaborazione da un testo di gamberosso): Un tempo erano scheletri di legno abbandonati sulle scogliere del Gargano, enormi ragni immobili che il mare e il vento stavano consumando. Oggi i trabucchi – le antiche macchine da pesca tipiche dell’Adriatico – sono tornati a vivere. In Abruzzo, dove vengono chiamati trabocchi, sono diventati quasi tutti ristoranti; sul promontorio pugliese, invece, i trabucchi si dividono tra una vocazione commerciale e una culturale.

A Peschici diversi trabucchi ospitano ristoranti panoramici, diventati veri attrattori turistici. A Vieste, invece, un gruppo di anziani trabuccolanti e appassionati del territorio ha scelto un’altra strada: nel 2012 ha fondato l’associazione onlus Rinascita dei Trabucchi Storici, con l’obiettivo di recuperarli e tutelarli come patrimonio identitario.

«Per noi è sbagliato trasformare un trabucco in ristorante – dichiara con fermezza Matteo Silvestri, ingegnere edile e presidente dell’associazione –. Lo abbiamo scritto nel nostro statuto. Primo, perché i trabucchi sorgono sul demanio marittimo; secondo, perché sono macchine da pesca; terzo, perché è anacronistico. Negli anni Sessanta e Settanta aveva senso: i trabuccolanti pescavano e cucinavano sul posto ciò che avevano catturato. Oggi invece si compra il pesce, fresco o congelato. Qual è la differenza tra mangiare su un trabucco o in un ristorante qualsiasi? Nessuna».

Il suo non è un attacco ai “colleghi” di Peschici: «Rispetto le loro scelte – precisa – ma per noi i trabucchi non sono ristoranti, sono beni quasi sacri, che vanno mantenuti e tramandati».

Per Silvestri, possedere un trabucco significa custodire un sapere antico. «Per costruirlo e mantenerlo occorrono conoscenze tecniche elevate, tramandate di generazione in generazione. Grazie alle donazioni riusciamo a garantire la manutenzione: cambiare una vite, sostituire un palo, riparare le reti. È questo che dà senso alla loro esistenza».

La Regione Puglia riconosce ufficialmente il valore dei trabucchi. Con la legge regionale 2/2015, modificata nel 2016, li ha dichiarati “beni patrimoniali di grande valenza identitaria e paesaggistica” e ha stanziato 200 mila euro per interventi di recupero e valorizzazione.

Oggi a Vieste sono nove i trabucchi restaurati e affidati all’associazione: tra questi Molinella, Punta Lunga, San Francesco, Scialmarino. Qui non si serve pesce ai tavoli, ma si vivono esperienze autentiche: uscite di pesca con gli anziani maestri, yoga all’alba e al tramonto, visite guidate e attività culturali. Chi partecipa lascia un contributo volontario, che sostiene le attività di recupero. E tra i souvenir più apprezzati ci sono i modellini in legno e tela realizzati dagli stessi trabuccolanti.

Queste strutture ottocentesche, che nel 1964 furono persino protagoniste della mostra Primitive Architecture al MoMA di New York, rappresentano oggi non solo un pezzo di storia marinara, ma anche un ponte tra memoria e futuro.

Per Silvestri la strada è tracciata: «Il trabucco non è un locale di ristoro, è un simbolo identitario. E come tale va rispettato e custodito».

fonte: https://www.gamberorosso.it/notizie/attualita/trabucchi-gargano-pesca-no-ristoranti/

