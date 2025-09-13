ROMA/MANFREDONIA – Il 22 settembre, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a Roma, si terrà un tavolo di coordinamento decisivo sulla vicenda Energas, l’azienda che da oltre vent’anni punta a realizzare un maxi deposito costiero di GPL a Manfredonia.

Il progetto, presentato nel 1999 dalla società ISOSAR (poi divenuta Energas), prevede la costruzione di 12 serbatoi per una capacità complessiva di 60mila metri cubi, collegati a un articolato sistema di infrastrutture: un gasdotto di 10 km (di cui 5 sottomarini), un terminale marittimo per l’attracco delle navi gasiere, un impianto di trattamento del gas e un raccordo ferroviario di 1,8 km verso la stazione di Frattarolo.

Fin dall’inizio, cittadini e istituzioni locali hanno manifestato forte opposizione al progetto. Tra le principali ragioni: rischi per la sicurezza, impatto ambientale e paesaggistico, incompatibilità con le vocazioni economiche del territorio e con le norme urbanistiche comunali.

Nel 2016, un referendum consultivo confermò in maniera netta questa posizione: 25.729 cittadini, pari al 95,27% dei votanti (oltre il 52% degli aventi diritto), dissero “no” al deposito GPL.

La posizione dei Verdi

Europa Verde – Verdi di Manfredonia, tramite i co-portavoce Avv. Innocenza Starace e Dott. Alfredo De Luca, ribadiscono la loro totale contrarietà al progetto:

«Chiediamo alla Presidente del Consiglio dei ministri di rispettare la volontà della popolazione di Manfredonia e rigettare la proposta Energas. Alla società Energas chiediamo di rinunciare al deposito, valutando eventualmente insediamenti produttivi compatibili con la vocazione del territorio e con le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica».

I Verdi avevano inoltre sollecitato il Consiglio comunale ad approvare una nuova mozione di contrarietà e a inserire nello Statuto comunale il principio di sostenibilità come ulteriore argine al progetto. Una proposta che non ha trovato accoglimento all’interno della coalizione di maggioranza. Sarà quindi il sindaco, accompagnato da un assessore non competente in materia, a rappresentare la città al tavolo romano.

«Poiché i cittadini non hanno ancora ricevuto informazioni chiare sull’imminente passaggio che porterà all’approvazione o al rigetto del progetto – dichiarano i Verdi – invitiamo tutta la popolazione a rimanere vigile e all’erta». Anche il Comitato No Energas ha condiviso la richiesta rivolta al sindaco di rafforzare il fronte contrario al deposito.