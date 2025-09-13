Torremaggiore, presentazione di Enzo Quaranta e spettacolo di Uccio De Santis

TORREMAGGIORE (FG)– Una serata densa di appuntamenti attende Corso Italia, cuore pulsante della Festa dell’Unità 2025. Questa sera, alle ore 20.00, è in programma la presentazione ufficiale del candidato alle elezioni regionali pugliesi, Enzo Quaranta, momento centrale della manifestazione.
All’iniziativa interverranno il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo, e il giornalista RAI Attilio Romita, che offriranno il loro contributo al dibattito politico e sociale in vista della prossima tornata elettorale.
La serata, oltre alla riflessione politica, sarà arricchita da un momento di intrattenimento di grande richiamo popolare: sul palco salirà infatti Uccio De Santis, volto amatissimo della comicità pugliese, che con il suo spettacolo promette risate e leggerezza per il pubblico presente.
Un connubio tra politica, informazione e spettacolo che segna uno dei momenti più attesi della Festa dell’Unità a Torremaggiore, confermando l’evento come punto di riferimento per la comunità e per il dibattito regionale.