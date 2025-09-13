Edizione n° 5822

BALLON D'ESSAI

POLITICA // Accordo sull’election day il 23-24 novembre, Foggia perde un consigliere a favore di Bari
12 Settembre 2025 - ore  11:25

CALEMBOUR

PRESIDENZA // Confindustria Puglia, Sergio Fontana lascia la presidenza
12 Settembre 2025 - ore  09:22

Home // Politica // Torremaggiore, presentazione di Enzo Quaranta e spettacolo di Uccio De Santis

REGIONALI Torremaggiore, presentazione di Enzo Quaranta e spettacolo di Uccio De Santis

La Festa dell’Unità 2025 si conferma luogo di dialogo, partecipazione e comunità

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Settembre 2025
Politica // San Severo //

TORREMAGGIORE (FG)– Una serata densa di appuntamenti attende Corso Italia, cuore pulsante della Festa dell’Unità 2025. Questa sera, alle ore 20.00, è in programma la presentazione ufficiale del candidato alle elezioni regionali pugliesi, Enzo Quaranta, momento centrale della manifestazione.

All’iniziativa interverranno il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo, e il giornalista RAI Attilio Romita, che offriranno il loro contributo al dibattito politico e sociale in vista della prossima tornata elettorale.

La serata, oltre alla riflessione politica, sarà arricchita da un momento di intrattenimento di grande richiamo popolare: sul palco salirà infatti Uccio De Santis, volto amatissimo della comicità pugliese, che con il suo spettacolo promette risate e leggerezza per il pubblico presente.

Un connubio tra politica, informazione e spettacolo che segna uno dei momenti più attesi della Festa dell’Unità a Torremaggiore, confermando l’evento come punto di riferimento per la comunità e per il dibattito regionale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

