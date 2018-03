Siponto, parco giochi tra siringhe e rifiuti, lettrice: “a che serve?”

Di:

Siponto – “Caro Stato Quotidiano, due giorni fa ho letto l’articolo riguardante il parco giochi nei pressi del lido “Ultima Spiaggia” tenuto in stato di abbandono e, per di più, in mezzo ad una vera e propria discarica. Una settimana fa ho notato anch’io lo stesso problema e ho scattato delle foto. Tornata ieri sul posto, ho riscontrato che la situazione è rimasta inalterata.

Le strutture nuove sono ben due, con due parchi. Tali aree non sono state mai utilizzate, sono immerse nell’immondizia e nell’erba altissima. Negli stessi parchi ci sono anche tavoli nuovissimi. Tutti inutilizzati e inutilizzabili dal momento che la zona è in uno stato indecente”. Così una lettrice a Stato segnala -ancora una volta- la presenza di strutture per bambini e aree picnic di nuova costruzione ma edificate in zone che risultano essere in stato di degrado. Dalle foto allegate, infatti, si può notare una caterva di sacchi della spazzatura. E, ispezionando il terreno, non mancano siringhe e preservativi.

“E allora mi domando -continua la lettrice- quale madre porterebbe i propri figli a giocare in quella zona? Che senso ha tutto ciò?”

(A cura di Raffaele Salvemini – r.salvemini@statoquotidiano.it)