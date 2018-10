Barletta. 3 arresti e due denunce

Di:

Barletta. E’ Pistillo Giovanni, 18enne con precedenti specifici, il giovane arrestato dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Barletta che, durante specifici servizi tesi a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, lo hanno sorpreso mentre cedeva una dose di marijuana ad un minore. A seguito di perquisizione, sono state sequestrate altre 25 dosi di sostanza stupefacente. Lo spacciatore è stato tratto in arresto mentre l’acquirente è stato denunciato per favoreggiamento ed è stato segnalato all’autorità amministrativa.

Deferito in stato di libertà, sempre per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 22enne che, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 3,5 grammi di marijuana.

Nell’ambito dei controlli, è stato inoltre rintracciato e tratto in arresto Ricco Carlo, pregiudicato classe ’92, destinatario di ordine di carcerazione per cui dovrà scontare un residuo pena di 8 mesi, per il reato di violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

I poliziotti hanno inoltre dato esecuzione all’ordine di cessazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, a carico del 45enne Calabrese Fabio, a seguito del sopraggiungere di altra misura esecutiva per il reato di riciclaggio.