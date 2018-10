Mio zio, Pompeo La Torre

Di:

Pompeo La Torre nasce a Manfredonia il 17 agosto 1915. Sin da piccola età, aveva la passione per il calcio: e poiché la sua famiglia ha sempre abitato nei pressi della Chiesa Madre con tutti i suoi amici di infanzia giocava a pallone in Piazza Duomo “pa palle de pezze (una palla fatta con vecchi stracci). Durante il periodo fascista, in giovanissima entrò nelle fila del Manfredonia Calcio, esordendo nel 1933 all’età di 18 anni in prima squadra, giocando in quest’ultima allorchè partecipò al campionato di Serie C negli anni dal 1936/37 al 1939/1940. Mia madre, che mio zio Pompeo chiamava affettuosamente “Ninètte” (Maria Antonia) e mia zia “Geggine” (Luigia) mi raccontavano anni addietro che la loro madre, la mia nonna materna, non voleva che il figlio giocasse in quanto si distoglieva dallo studio e dal lavoro: ma la passione che aveva zio Pompeo per il calcio superò il materno dissenso. Va evidenziato che “ZePomboje” (così lo chiamavamo in famiglia) negli ‘40 durante la chiamata alle armi nel corso della seconda guerra mondiale, poiché aveva prestato servizio a Roma presso il Quartiere Generale Stato Maggiore, era il riferimento di molti militari manfredoniani per ogni loro necessità. Fu dipendente del Comune di Manfredonia, sempre ligio nel suo lavoro e disponibile con tutti, con mansioni di impiegato prima presso l’ufficio anagrafe e poi presso l’ufficio sanitario preposto al servizio vaccinazioni “i nnèstre”, diretto dal mitico dott. don Amedeo Del Vecchio. Nel dopo guerra, insieme a quest’ultimo, rifondò la squadra del Manfredonia di cui allenatore e indi direttore tecnico del sodalizio sportivo sipontino. Anni fa, quando intervistai Mimì Cainazzo e Raffaele Attanasio, ex calciatore del Manfredonia, mi parlavano della grande passione e della bravura di zio Pompeo, calciatore, allenatore, persona affabile e corretta, impegnato anche nel sociale. Nei giorni scorsi gli amici Alfredo Totaro (bravo portiere) e Saverio Castriotta (formidabile attaccante e goleador), glorie del calcio sipontino, che avevano conosciuto Pompeo La Torre negli ’50 mi riferivano che zio era un uomo eccezionale, un galantuomo d’altri tempi per il suo comportamento altruista e per l’attaccamento ai giovani calciatori e alla squadra del Manfredonia. Anche l’ex calciatore del Manfredonia Vincenzo Salvetti e il dott. Lino Tizzani, mi riferivano tempo fa che a Pompeo La Torre si deve la rinascita del calcio a Manfredonia nel dopo guerra. Dell’impegno sociale di mio zio di seguito ne scrive in maniera toccante mio cugino Donato Caputo. Mi limito a rammentare come Pompeo La Torre fu tra i promotori nel dopo guerra della costituzione dell’Associazione cattolica “S.Giovanni Bosco”, con sede di fronte la chiesa di S.Benedetto, e della Polisportiva “Libertas”, espressione in quegli anni della locale Democrazia Cristiana; fu egli, altresì, in loco fondatore e brillante presidente delle Acli (associazione Cristiana Lavoratori Italiani), al servizio gratuito di tutti a mezzo il Patronato di quella. Fu altresì Presidente Diocesano dell’azione Cattolica della nostra Arcidiocesi. Una lunga malattia, lo costrinse per anni a letto. Morì il 14 febbraio 1990. Mi è rimasto intatto l’affetto che gli portavo. Gli volevo un gran bene. Fu una persona di grande spessore morale: annoverato tra i maggiori protagonisti della storia del calcio a Manfredonia, e di notevole presenza nel sociale. La dedicazione di una strada o il sito di una struttura sportiva locale sarebbe un minimo di riconoscimento della Città a lui, ed un esempio di vita da indicare alle future generazioni. Come scriveva tempo fa in un bellissimo articolo il prof. Giovanni Ognissanti dedicato a Pompeo La Torre, quest’ultimo fu “Servitore encomiabile della comunità sipontina, un uomo che fece della solidarietà la sua ragion d’essere”.

UN DONO PER SEMPRE (di Donato Caputo)

Pompeo La Torre, non è stato per me soltanto uno dei miei cari tanti zii avuti, ma qualcosa di molto più. Già durante gli anni del ginnasio-liceo l’indimenticabile Egidio Arpano, aprendomi la piccola biblioteca della San Giovanni Bosco, aveva fomentato in me la passione alla lettura, implementato il mio patrimonio interiore. Con tale avvio, giovane universitario presi a frequentare l’ACLI, presieduta da zio Pompeo sulla cui scrivania sistematicamente rinvenivo “Politica” di Nicola Pistelli giornale edito a Firenze. S’era oltre la metà degli anni ’50 e per me comprare un libro od un giornale, al di là della Gazzetta del Mezzogiorno che mio padre leggeva, era un problema serio, stante la ristrettezza economica familiare del tempo. Sicchè scorrevo “Politica” che portavano articoli di La Pira, Dossetti, Moro e Fanfani di cui poi ne discutevo con zio Pompeo. Mi si aprì così un nuovo mondo. Quello della conoscenza d’una sinistra cattolica. V’era anche che “Politica” promuoveva l’acquisto di testi a prezzi stracciati e quindi abbordabili. Ed io ne approfittai. Il mio primo acquisto, Umanesimo Integrale di Maritain. Quel mio zio, però, non si limitava solo ad amabili discussioni con il suo nipote culturalmente alquanto curioso ed irrequieto (all’epoca, ed anche dopo, seppur in self control). Mi chiese infatti di tenere sistematici incontri con i suoi iscritti, tutti operai, sulla Costituzione Italiana. Cosa che accettai di buon grado e da cui acquisii la mia disinvolta capacità di parlare in pubblico. Il dono più grande, e per sempre però, che ricevetti da lui fu l’esempio del suo andare. In quel tempo arrivavano alla Diocesi viveri del piano Marshall da distribuire ai più bisognosi. Una tale incombenza era espletata dalle ACLI. Ma erano anche gli anni delle imperversante tubercolosi che la penicillina non aveva ancora debellato. Le mamme indicavano ai figli di tenersi alla larga delle abitazioni, tutti “bassi”, dei tubercolotici, che per la loro potenziale capacità di contagio venivano considerati quasi degli appestati. Orbene, al recapito a quest’ultimi dei cartoni contenenti quei viveri, tutti si negavano. L’unico ad “incollarsi” quei pesi e consegnarli in quelle dimore era solo e soltanto zio Pompeo. Quando lo seguivo spiandolo, a distanza in quel da fare, mi convinsi che il petto di quell’ex ala sinistra del Manfredonia Calcio anni ’30 conteneva un cuore d’oro. Sicché a lui debbo non solo la conoscenza delle idee della sinistra democristiana che dopo, in parte mi risultarono, se pur eticamente corrette, politicamente talvolta dimentiche della lezione del Machiavelli; non solo l’ulteriore incentivo alla lettura; bensì l’indicazione del significato di vita più vero: la concreta solidarietà verso i disgraziati . Ma il suo operare era sostenuto da una fede cristiana incrollabile e che mi auguro l’abbia sorretto nel travaglio della malattia che lo consumò. Infatti quando l’Icona della Madonna di Siponto percorreva le vie cittadine tra i quattro carabinieri in grande uniforme, distaccato e solo, la seguiva rimanendo sempre accanto. Dopo scorrevano le autorità ed il popolo orante. Egli scortava la protettrice dei tanti miseri che soccorreva. Quella Madre spero l’abbia accanto a se in quel mondo ove tutti attendiamo cessino le nostre pene esistenziali. Quando lo rivedrò, oltre a ringraziarlo gli dirò che il bene da lui profuso è rimasto in terra intatto, suo testimone perenne. Quel bene lo abbiamo apprezzato prima della sua scomparsa per come lo hanno raccolto e amministrato figli, figlie, e le loro consorti allorché in modo tanto esaustivo ma in tutta discrezione, hanno da giganti (e non trattasi di gratuita retorica ma rappresentazione di quanto personalmente osservato) curato un padre in lunga malattia; una madre, la cara e generosa zia Rina ed un fratello lo sfortunato Amilcare, assicurandosi quelli la stima e l’imperituro affetto del largo parentado. Mi fermo qui. Forse ho rammentato in termini modesti un importante uomo che ha segnato la mia vita, nel cuore e nella mente; ma, purtroppo il pudore dei sentimenti più veri mi ha sempre limitato nella loro completa rappresentazione.

**Le foto e stralci di giornali d’epoca, acclusi al presente scritto sono dell’archivio di famiglia dei miei cugini Raffaele La Torre, avv. Donato Caputo.

**Il Piano Marshall, voluto per la ripresa dell’Europa distrutta e affamata dopo la seconda guerra mondiale, fu varato dagli Stati Uniti, che per alcuni anni inviarono dall’America prodotti alimentari, combustibili, macchinari produttivi, medicinali, e finanziamenti di opere pubbliche per la ricostruzione anche dell’Italia.

