Cerignola. Avvocato ha malore durante udienza: salvato da CC

Cerignola. Nel primo pomeriggio di mecoledi scorso, al termine di un’udienza presso il Tribunale di Foggia, un Avvocato è stato colto da un malore. Un militare della Compagnia Carabinieri di Cerignola, che aveva appena finito di deporre nello stesso procedimento che aveva visto impegnato anche il legale, mentre stava anche lui per uscire dall’aula aveva notato che qualcosa non andava.

L’avvocato, infatti, pochi metri più avanti di lui, aveva infatti iniziato a barcollare e, proprio mentre il Carabiniere allungava il passo, aveva perso i sensi, e sarebbe rovinosamente caduto a terra se il militare, con un balzo, non lo avesse trattenuto e fatto stendere. Capita subito la gravità della situazione, e avendo notato che dopo aver perso i sensi il malcapitato stava per inghiottire la lingua, il Carabiniere aveva allora messo in atto una manovra di primo soccorso, afferrandogli la lingua, che stava andando ad ostruire le vie respiratorie, per rimanere poi in quella posizione fino all’arrivo dell’ambulanza.

L’Avvocato è stato quindi ricoverato presso l’ospedale di Foggia, dove gli è stata diagnosticata un’ischemia cerebrale.

L’intervento del Carabiniere, effettuato davanti agli occhi di Giudici, Avvocati, colleghi ed altre persone, ha riscosso il plauso di tutti i presenti.