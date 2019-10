“Arrestato re del caporalato, operativo anche a Foggia”

Foggia. “Grande #vittoria per i braccianti delle campagne e per la lotta al #caporalato: è stato arrestato nei pressi di Palazzo San Gervasio (Pz) Abdelkarim Mousai, il #re del caporalato in Italia e in Europa“.

E’ quanto rende noto Yvan Segnet dell’associazione “No Cap”.

In base a quanto riportato da Segnet “Karim operava da anni tra Nardò, Foggia, Palazzo S.G, Metaponto, Cassibile, Eboli, Castel Volturno, Mondragone, Campobello di Mazara, Rosarno. Gestiva e controllava un mercato di schiavi extracomunitari” di numeri ritenuti “elevati”.

FOCUS CAPORALATO