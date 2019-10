Foggia. Violenta rissa in centro tra ragazzi

Foggia. Violenta rissa nella tarda serata di ieri a Foggia nei pressi di Largo degli Scopari. Da raccolta dati: il litigio avrebbe interessato un gruppo di giovanissimi molto probabilmente ubriachi.

Durante la rissa, i minori avevano spaccato ripetutamente bottiglie di vetro in terra.

Il 50enne è stato medicato, dopo aver subito un pugno in volto.

Ad intervenire sul posto gli agenti della Polizia di Foggia.

Dalla pagina facebook “Voce di Foggia” la denuncia dei fatti da parte di una mamma “Ciao Voce. Ieri sera un gruppo di 5 o 6 ragazzini di all’incirca 15 anni ha aggredito mio figlio ed un altro ragazzo in piazza del Lago nel pieno centro storico di Foggia. Mi è stato riferito che questo “branco” è solito trascorrere le serate in questo modo. Mio figlio è stato colpito al volto e l’altro ragazzo è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Domani andrò a sporgere denuncia ai Carabinieri ma sono terrorizzata e mi chiedo come è possibile che, a Foggia come in tante altre città italiane, siamo arrivati al punto che i nostri figli non possono neppure più passeggiare spensierati per le vie del centro… Filly”.