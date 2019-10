Il Medioevo invade Manfredonia

Grande successo per il corposo corteo storico del 12 ottobre a Manfredonia, una lunga sfilata animata da nobildonne, nobiluomini, soldati, cavalli, giocolieri e musicanti che hanno stupito i passanti del corso. Nel fossato, all’arrivo del corteo, la musica dei Rota Temporis e lo spettacolo di giocoleria e magia de Gli acrobati del Borgo oltre agli sbandieratori hanno attratto numeroso pubblico entusiasta anche per i combattimenti e i giochi in cui tutti hanno potuto cimentarsi.

Questa mattina parte un’altra giornata importante per questo grande progetto. Nel fossato del castello si potrà provare a tirare con l’arco, andare a cavallo e combattere con possenti spade medioevali. Questa sera il dibattito sull’ambiente intitolato “Al nostro ambiente?… il dovuto rispetto” intorno alle ore 19:00 circa e a seguire il grande teatro di Vittorio Tricarico per un excursus sulla storia di Manfredonia con la rappresentazione teatrale del TeatroCinque “Manfredonia, sulle onde della storia”.

Tutto questo sarà preceduto dagli spettacoli dei “Rota Temporis” e de “Gli acrobati del Borgo”.

Tutti sono invitati a festeggiare la nostra Manfredonia.

Ufficio Stampa Palio di Manfredonia